Κίνα για δασμούς Τραμπ: «Αν οι ΗΠΑ θέλουν εμπορικό ή άλλον πόλεμο, είμαστε έτοιμοι για μάχη μέχρις εσχάτων»

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στην Κίνα έφερε σφοδρές αντιδράσεις σε υψηλούς τόνους από το Πεκίνο.

Η πρεσβεία της Κίνας δεν δίστασε να κάνει λόγο ακόμα και για κάθε είδους πόλεμο απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ και στους δασμούς που επέβαλε.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της πρεσβείας στο Χ η Κίνα συμβούλεψε την Ουάσινγκτον ότι «το σωστό θα ήταν να διαβουλευτεί με την Κίνα ως ισότιμοι εταίροι». Στη συνέχεια το πήγε ένα βήμα παρακάτω γράφοντας χαρακτηριστικά ότι… «αν οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο, είτε είναι πόλεμος δασμών είτε εμπορικός πόλεμος ή κάθε άλλου είδους πόλεμο, είμαστε έτοιμοι για μάχη μέχρις εσχάτων».

Με τη σειρά του ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε ως μια «ταπεινή δικαιολογία» την επίκληση του θέματος της φαιντανύλης από τις ΗΠΑ προκειμένου με αυτό τον τρόπο να αυξήσουν τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

«Τα αντίμετρά μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας είναι απολύτως θεμιτά και απαραίτητα. Οι ΗΠΑ, όχι οποιοσδήποτε άλλος, είναι υπεύθυνες για την κρίση φαιντανύλης εντός των ΗΠΑ. Στο πνεύμα της ανθρωπιάς και της καλής θέλησης προς τον αμερικανικό λαό, έχουμε λάβει ισχυρά βήματα για να βοηθήσουμε τις ΗΠΑ στην αντιμετώπιση του ζητήματος» ήταν τα λόγια του.

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE