Ιβάνκα Τραμπ: Τρομοκράτης των Φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να την σκοτώσει για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί

Στόχος δολοφονίας φέρεται πως είχε πέσει η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, από τρομοκράτη που είχε εκπαιδευτεί στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ώστε να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του στρατιωτικού αρχηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ο 32χρονος Μοχάμεντ Μπακέρ Σαάντ Νταβούντ Αλ-Σαάντι, που συνελήφθη πρόσφατα στην Τουρκία, φέρεται να είχε ακόμη και χάρτη με το σπίτι της της Ιβάνκα Τραμπ, στη Φλόριντα. Είχε βάλει στόχο να τη δολοφονήσει αλλά και να βάλει φωτιά στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ, ως «απάντηση» για τη δολοφονία του διοικητή των Αλ -κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, πριν από 6 χρόνια.

«Περιφερόταν λέγοντας στον κόσμο “πρέπει να σκοτώσουμε την Ιβάνκα και να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ όπως έκαψε εκείνος το δικό μας σπίτι”», δήλωσε στη New York Post, ο Εντιφάν Κανμπάρ, πρώην αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος στην ιρακινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Στο Ιράν, φέρεται πως κυκλοφορούσε ο χάρτης με το σπίτι αξίας 24 εκατ. δολαρίων της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ, έχοντας πάνω γραμμένη στα αραβικά μία ανατριχιαστική απειλή.

«Λέω στους Αμερικανούς να κοιτάξουν αυτή την εικόνα και να γνωρίζουν ότι ούτε τα παλάτια σας ούτε η Μυστική Υπηρεσία θα σας προστατεύσουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της παρακολούθησης και της ανάλυσης. Σας είπα, η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου».

Ο Ο αλ-Σαάντι που φέρεται πως είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε κύκλους τρομοκρατίας σε Ιράκ και Ιράν, συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου κατηγορείται για 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατηγορείται για επιθέσεις σε αμερικανικούς και εβραϊκούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της εμπρηστικής επίθεσης στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης στο Άμστερνταμ τον Μάρτιο, του μαχαιρώματος δύο Εβραίων στο Λονδίνο τον Απρίλιο και των πυροβολισμών στο κτίριο του αμερικανικού προξενείου στο Τορόντο, επίσης τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Γυναίκα που είχε απαχθεί στη Βαγδάτη το 2023 και κρατούνταν για 903 ημέρες από τη Χεζμπολάχ κατήγγειλε στη New York Post πως ο 32χρονος ήταν κοντά στον Σουλεϊμανί και τον είχε ως πατρική φιγούρα.

Ο αλ-Σαάντι μεγάλωσε στη Βαγδάτη αλλά στάλθηκε στην Τεχεράνη για να εκπαιδευτεί με τους Φρουρούς της Επαναστάσης, δήλωσε ο Κανμπάρ, νυν πρόεδρος του Future Foundation, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού του οποίου η αποστολή είναι η ενίσχυση των συμμαχιών μεταξύ των ΗΠΑ και των Ιρακινών Κούρδων.

Ο Αλ-Σαάντι αργότερα ίδρυσε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, που ειδικευόταν σε θρησκευτικά ταξίδια, επιτρέποντάς του να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να «συνδεθεί με τρομοκρατικές ομάδες», ισχυρίστηκε ο Κανμπάρ.

Ο 32χρονος είχε «πλούσια» δράση στα social media, ανεβάζοντας συχνά κείμενα και φωτογραφίες υμνώντας τους ηγέτες του Ιράν.