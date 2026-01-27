Κίνα και Ρωσία θέλουν να ενισχύσουν τον αμυντικό «στρατηγικό συντονισμό» τους ενώ ο Τραμπ «σημαδεύει» συμμάχους τους

Με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αναδείξουν ότι παραμένουν ως η κορυφαία παγκόσμια υπερδύναμη, κάτι που έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τόσο την Κίνα όσο και τη Ρωσία.

Η σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο με στρατιωτική επιχείρηση ακριβείας, αλλά και οι απειλές εξουδετέρωσης του ιρανικού καθεστώτος είναι ενδείξεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο χώρες που έχουν στενές συμμαχικές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κινέζος υπουργός Άμυνας συνομίλησε με βίντεοκλήση σήμερα (27.01.2026) με τον Ρώσο ομόλογό του και συμφώνησαν ότι Πεκίνο και Μόσχα θα πρέπει να «ενισχύσουν τον στρατηγικό τους συντονισμό».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «χρειάζεται να αναλύουν συνεχώς την κατάσταση ασφαλείας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα».

Russian and Chinese defense ministers hold talks by videoconference



Russian Defense Minister Andrei Belousov held talks with Defense Minister of the People’s Republic of China Admiral Dong Jun via videoconference.



January 27, 2026

Ενισχυμένη συνεργασία θέλουν Πεκίνο – Μόσχα

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για (…) να ενισχύσει τον στρατηγικό συντονισμό, να εμπλουτίσει την ουσία της συνεργασίας και να βελτιώσει τους μηχανισμούς ανταλλαγής», τόνισε ο Ντονγκ Τζουν στον Αντρέι Μπελούσοφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το μέσο ενημέρωσης CCTV.

Ο Ντονγκ πρόσθεσε ότι «οι δύο χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν από κοινού την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους και προκλήσεις και να ενωθούν για να συνεισφέρουν θετική ενέργεια στην παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα».

Σύμφωνα με ρωσική ανακοίνωση, ο Μπελούσοφ δήλωσε μετά τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, ότι τα γεγονότα στη Βενεζουέλα και στο Ιράν απαιτούν από το ρωσικό και το κινεζικό υπουργείο Άμυνας «να αναλύουν συνεχώς την κατάσταση ασφαλείας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα».

Δεν υπήρξε αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία στην ανακοίνωση της συνάντησης των δύο ανδρών.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πρώτες γνωστές άμεσες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για την επίλυση της σύγκρουσης, η οποία πυροδοτήθηκε από ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η «ουδέτερη» Κίνα και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ενώ Κίνα και Ρωσία διατηρούν στενή συνεργασία, το Πεκίνο δήλωσε ότι τηρεί ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν έχει ποτέ καταδικάσει τη ρωσική εισβολή.

Δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο ότι παρέχει στη Ρωσία κρίσιμη οικονομική υποστήριξη στην πολεμική της επιχείρηση, ιδίως παρέχοντας στρατιωτικά εξαρτήματα για την αμυντική της βιομηχανία.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν διήμερη συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε επίσης την απειλή που θέτει η κινεζική και ρωσική επιρροή στην Αρκτική για να δικαιολογήσει τη στρατηγική αναγκαιότητα για τις ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχο τους τη Γροιλανδία.