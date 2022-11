Πρωτοφανείς είναι οι πορείες διαμαρτυρίας, που βλέπουν οι αρχές της Κίνας, να διοργανώνονται σε μεγάλες πόλεις της χώρας, καθώς έπειτα από δυόμιση χρόνια πανδημίας οι πολίτες φαίνεται πως αντιδρούν στα συνεχιζόμενα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Στην πόλη Γουχάν στην κεντρική Κίνα εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωναν το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τους υγειονομικούς περιορισμούς λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα βίντεο που μεταδίδονταν απευθείας σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης. Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκε στην Γουχάν το πρώτο κρούσμα του νέου κορονοϊού.

Anti-lockdown protests in Chengdu getting out of control. Similar pictures arrive from Shanghai, Wuhan, Guangzhou and even Beijing. #China #Chengdu pic.twitter.com/qnktz2b62o November 27, 2022

Παρόμοιες διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες κινεζικές πόλεις.

🇨🇳According to sources strong anti COVID protest reported in #Wuhan #China



Thousands of people came on streets to protest against the strict COVID restrictions implemented by Chinese govt pic.twitter.com/Ob20CcCZMn — OsintTv📺 (@OsintTv) November 27, 2022

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε τουλάχιστον επτά πόλεις – μεταξύ των οποίων η Σαγκάη, η Ναντζίνγκ και η Γκουανγκζού – με τη βία να ξεσπάει μεταξύ αστυνομικών και εξαγριωμένων Κινέζων.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση διοργανώθηκε στη Σαγκάη – όπου ζουν 26 εκατομμύρια κάτοικοι – με πολλούς να απαιτούν χωρίς περιστροφές την παραίτηση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

NOW – People tear down barricades in #Wuhan. Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China.pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q — Disclose.tv (@disclosetv) November 27, 2022

Στο Πεκίνο οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τους δέκα νεκρούς από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ουρούμτσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Σιντζιάνγκ. Οι αρχές φέρεται να εμπόδισαν πυροσβέστες να επέμβουν σε κτίριο με κρούσματα κορονοϊού…

Την ίδια ώρα, βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει άνδρες με τις ειδικές στολές να τοποθετούν μπάρες με οξυγονοκόλληση σε πόρτες για να μην ανοίγουν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κτίριο διαμένουν άνθρωποι που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό.

An apartment building in Chengdu in China… the government is welding the entrance door to the apartment building to enforce the lockdown… if you do not have enough food at home, you will starve…



Some people are committing suicide jumping out of their windows.



🔊sound …😰 pic.twitter.com/F1tRANXK8x — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 27, 2022

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μαζικές συλλήψεις αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία.