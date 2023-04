Ένας άνδρας στην Κίνα, η σύζυγος του οποίου βρέθηκε δεμένη με αλυσίδα από τον λαιμό πέρυσι, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στη χώρα, καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια κάθειρξη, ανακοίνωσε σήμερα η δικαιοσύνη.

Οι εικόνες αυτής της γυναίκας, που πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, δεμένη με αλυσίδα σε ένα αγρόκτημα στην επαρχία Ζιανγκσού είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κίνα όταν δημοσιοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου τον Ιανουάριο του 2022. Το ζευγάρι έχει οκτώ παιδιά.

Ο εν λόγω άνδρας που είχε δεμένη με αλυσίδα τη γυναίκα του, συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό μαζί με πολλούς άλλους, που κατηγορούνταν για διακίνηση ανθρώπων στην Κίνα.

Ο Ντονγκ Ζιμίν καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και έξι μήνες κάθειρξη για «κακοποίηση», ανακοίνωσε σήμερα το Λαϊκό Δικαστήριο της Σουζού, μιας πόλης περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Σανγκάη. Επίσης του επιβλήθηκαν άλλα τρία χρόνια για «παράνομη κράτηση» προσώπου, συνολικά εννέα χρόνια κάθειρξη.

Άλλοι τρεις άνθρωποι που δικάζονται για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν σε ποινές από οκτώ έως ένδεκα χρόνια κάθειρξη.

Height of inhumanity! Video of a woman locked in hut in a village with chain around her neck in #China's Jiangsu province is shocking. It aims to become superpower, yet blissfully ignorant of medievalism that pervades in large swath of the country. @MFA_China , @China_Amb_India pic.twitter.com/jbWWl0GMsE — India Vs Disinformation (@IndiavsDisinfo) February 1, 2022

Θύμα απαγωγής η γυναίκα

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είχε πέσει θύμα απαγωγής από το χωριό της στην επαρχία Γιουνάν, δηλαδή περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τον τόπο όπου εντοπίστηκε. Στη συνέχεια την είχαν πουλήσει πολλές φορές, εκ των οποίων μία το 1998 προς 5.000 γιουάν (περίπου 665 ευρώ).

On the 23rd, the Jiangsu Provincial Government of China announced the results of an investigation into a case in which a woman with a chain was found in Feng County, Xuzhou City, China, and determined that there was trafficking and abuse. pic.twitter.com/hZvPtVnYnh — Megumi Hirai 🦋 ‎#FreeIdrisHasan💙 (@Megumi_kuroneko) February 24, 2022

China so screwed up the losers chain theyre woman to the walls so they don’t run away pic.twitter.com/ZmnFFd1oCw — American Citizen Guy (@GuyRuff1) February 18, 2022

Don't let your daughters ever go to China. They already did and are still doing dirty coercion. Remember Chained Woman in Xuzhou? CCP officials kidnap young girls, chain them, have men gang rape the girls, and force them to produce children https://t.co/ssXgGVZFKZ pic.twitter.com/NWpQntV1pE — Brendda Chen (@BrenddaChen) December 6, 2022

Οι αρχές αρχικά είχαν διαψεύσει ότι η υπόθεση αυτή σχετίζεται με τη διακίνηση ανθρώπων, ένα φαινόμενο αρκετά συχνό στην κινεζική επαρχία, όπου δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ηλικία γάμου.

Η πολιτική ενός παιδιού, που ίσχυε στην Κίνα επί σχεδόν 40 χρόνια ως το 2016, είχε ως αποτέλεσμα να γεννιούνται περισσότερα αγόρια, καθώς τα ζευγάρια τα προτιμούσαν, και κατά συνέπεια να μην υπάρχουν αρκετές γυναίκες.

Αυτή η ανισορροπία οδήγησε σε μεγάλο αριθμό απαγωγών νεαρών γυναικών, οι οποίες αναγκάζονταν να παντρευτούν με τη βία σε χωριά όπου οι άνδρες ήταν πολύ περισσότεροι αριθμητικά από τις γυναίκες.