Κίνα: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε σε θάνατο για διαφθορά και δωροληψία

Ένας πρώην υπουργός στην Κίνα, καταδικάστηκε σε θάνατο καθώς κρίθηκε ένοχος για δωροληψία και διαφθορά.

Ο πρώην υπουργός Γεωργίας της Κίνας,Τανγκ Ρεντζιάν, καταδικάστηκε μετά από έρευνα σε βάρος του για διαφθορά, σε θάνατο με διετή αναστολή της ποινής.

Ο Τανγκ Ρεντζιάν, φαίνεται να έλαβε μεταξύ άλλων χρήματα και ακίνητα, αξίας πάνω από 37,6 εκατ. δολάρια σε διάφορες θέσεις που υπηρέτησε από το 2007 έως το 2024, σύμφωνα με το Xinhua.

Το δικαστήριο του έδωσε διετή αναστολή στην ποινή του καθώς ομολόγησε τα εγκλήματά του.

Ο πρώην υπουργός, είχε διωχθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες μετά την έναρξη της έρευνας σε βάρος του που λόγω αυτής είχε απομακρυνθεί και από τη θέση του.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζίπινγκ, είχε αναφέρει στην αρχή της χρονιάς ότι η διαφθορά είναι η μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ εκτός από τον υπουργό Γεωργίας, έρευνες είχαν ξεκινήσει και σε βάρος του υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού και του προκατόχου του Γουέι Φενγκχέ.

Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως η διαφθορά αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και παραμένει σε άνοδο.