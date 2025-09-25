Κόσμος

Κίνα: Σάλος με την παρέμβαση σε αυστραλιανή ταινία – Μετέτρεψαν ομόφυλο ζευγάρι σε ετερόφυλο μέσω ΑΙ

Σε μια σκηνή, η οποία παρουσιάζει έναν γάμο μεταξύ δύο ανδρών, το πρόσωπο ενός από τους άνδρες άλλαξε ώστε να μοιάζει με γυναικείο
Αλλαξαν ομόφυλο ζευγάρι σε ταινία στην Κίνα
Η επίμαχη αλλαγή στην ταινία

Πολλές είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στην Κίνα η  ψηφιακή παρέμβαση που έχει γίνει σε αυστραλιανή ταινία, καθώς ένα ομόφυλο ζευγάρι το έκαναν να μοιάζει με ετερόφυλο.

Ο σάλος στην Κίνα έχει προκληθεί για την ταινία τρόμου «Together», με πρωταγωνιστές τους Dave Franco και Alison Brie, που προβλήθηκε αρχικά σε επιλεγμένους κινέζικους κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου, πριν την επίσημη κυκλοφορία της και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ακολουθεί το ταξίδι ενός νεαρού ζευγαριού που μετακομίζει στην επαρχία και συναντά μυστηριώδεις αλλαγές στο σώμα του.

Σε μια σκηνή που έδειχνε τον πρωταγωνιστή να κάνει ντουζ, παρατήρησαν ότι στην κινεζική έκδοση είχε προστεθεί ατμός για να καλύψει το γυμνό σώμα του.

Ωστόσο, οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν μια εικόνα με ένα ομόφυλο ζευγάρι που είχε υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, με το πρόσωπο ενός άνδρα να έχει αντικατασταθεί από το πρόσωπο μιας γυναίκας. Επίσης, αφαιρέθηκαν αρκετές αναφορές της ομοφυλοφιλικής σχέσης από την ταινία.

Όσοι παρακολούθησαν την ταινία διαπίστωσαν ότι ορισμένες σκηνές είχαν τροποποιηθεί μέσω ΑΙ, αφού screenshots με τις αρχικές σκηνές έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για μια ταινία που αρχικά η επίσημη κυκλοφορία της είχε προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεβρίου, αλλά ακόμα παραμένει στα… συρτάρια

Η Neon, ο παγκόσμιος διανομέας της ταινίας καταδίκασε την επεξεργασία στους χαρακτήρες και ζήτησε να σταματήσει η διανομή της.

Οι ταινίες πρέπει να εγκριθούν από τις αρχές λογοκρισίας της Κίνας για να κυκλοφορήσουν στην ηπειρωτική χώρα. Για τις εισαγόμενες ταινίες, αυτό συχνά οδηγεί στην περικοπή σκηνών με θέματα που η κυβέρνηση θεωρεί ευαίσθητα ή προκλητικά. Ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας για την τροποποίηση σκηνών αντί για την απλή περικοπή τους είναι σχετικά νέα. Ορισμένοι θεατές παραπονέθηκαν ότι αυτό δυσκόλευε τον εντοπισμό της λογοκρισίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να τροποποιήσει σεξουαλικό περιεχόμενο. Στην ταινία Oppenheimer, βραβευμένη με Όσκαρ, μια γυμνή σκηνή με την Florence Pugh επεξεργάστηκε με ένα μαύρο φόρεμα που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για τους κινεζικούς κινηματογράφους.

