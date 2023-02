Τουλάχιστον 57 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ορυχείο στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, στο βόρειο τμήμα της Κίνας, καθώς κατέρρευσαν στοές ανθρακωρυχείου, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Τουλάχιστον 57 άνθρωποι αγνοούνται» και «πάνω από 200 διασώστες έχουν φθάσει στο σημείο», ανέφερε το CCTV, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Νέα Κίνα ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στο ορυχείο μετά την κατάρρευση των στοών.

«Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης και σύμφωνα με μια πρώτη έρευνα πάνω από 50 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στο ορυχείο», αναφέρει το πρακτορείο Νέα Κίνα.

«Στις 17:13 (τοπική ώρα, 11:13 ώρα Ελλάδας) τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν από το ορυχείο, εκ των οποίων οι δύο δεν είχαν ζωτικές ενδείξεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα, τα κρατικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι επενέβη και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έδωσε εντολή για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο ορυχείο.

#UPDATE At least two people are dead, six injured and 53 remain missing after a coal mine collapsed on Wednesday afternoon in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, according to local authorities. Rescue efforts are ongoing.