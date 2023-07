Η Κίνα σαρώνεται από τον τυφώνα Ντοκσούρι, ο οποίος έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, οι πλημμύρες έχουν μετατρέψει σε ποτάμια τους δρόμους, ενώ 31.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τη μανία της φύσης.

Ο Ντοκσούρι είναι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν πλήξει την Κίνα εδώ και χρόνια. Προχθές (29.7.2023) και χθες προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες στη νότια επαρχία Φουζιάν, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στο Πεκίνο έγινε ρεκόρ βροχοπτώσεων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις εξακολουθούν ακόμα να πλήττουν το Πεκίνο, όπως και τις επαρχίες Χεμπέι και Σανσί αλλά και την πόλη Τιανζίν.

Στη επαρχία Χεμπέι της Κίνας ένας οδηγός αγνοείται αφού δύο φορτηγά βρέθηκαν στο κενό όταν κατέρρευσε γέφυρα στην πόλη Μπαοντίνγκ χθες.

Many car sweeping away due to flood after heavy rains in Beijing, China 🇨🇳 (31.07.2023) TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/f8Dj58WAIw

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Κίνα, όπως τα πλάνα από τη διάσωση ενός ηλικιωμένου στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, που εγκλωβίστηκε στο όχημά του από τα νερά και τον έσωσε ένας ηρωικός οδηγός λεωφορείου.

Ο τυφώνας Ντοκσούρι που έπληξε την Κίνα και ειδικά το Πεκίνο προκάλεσε ανάμεσα στα άλλα και «βραχυκύκλωμα» στις αεροπορικές μετακινήσεις. Στα δυο αεροδόμια της πρωτεύουσας της χώρας προκλήθηκε χάος και εκατονττάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σήμερα ακυρώθηκαν 180 πτήσεις και δεκάδες είχαν καθυστέρηση.

Περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ ανεστάλησαν οι εργασίες σε περισσότερα από 4.000 εργοτάξια. Περίπου 2.000 κτίρια ελέγχθηκαν για ζημιές.

Record-setting torrential rain in Beijing! Over 500 mm of rainfall in 24 hours! The weather station data has been interrupted, and the rainstorm is still going on! pic.twitter.com/DsSSogcM0D