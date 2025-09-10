Κίνημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» στη Γαλλία: Μαζικοί αποκλεισμοί και συγκρούσεις – Λεωφορείο πυρπολήθηκε στη Ρεν

Η ένταση κορυφώθηκε την Τετάρτη (10.09.2025) σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί στο πλαίσιο του κινήματος «Bloquons tout» (Μπλοκάρουμε τα πάντα). Στο Παρίσι, έξω από λύκειο, ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ μαθητών και αστυνομίας. Σε άλλες περιοχές, κάδοι αναποδογυρίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως βλήματα, ενώ στη Ρεν ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Εκατοντάδες άλλες δράσεις είχαν ανακοινωθεί την Τετάρτη σε όλη τη Γαλλία στο πλαίσιο του κινήματος «Bloquons tout». Από την περιφερειακή του Παρισιού έως τους εθνικούς δρόμους, αλλά και σε σταθμούς τρένων, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, τα σχέδια αποκλεισμών είναι ποικίλα. Η ημέρα αυτή έρχεται μία μόλις μέρα μετά τον διορισμό του Σεμπαστιέν Λεκορνύ ως νέου πρωθυπουργού στη θέση του Φρανσουά Μπαϊρού, επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σχεδόν 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί από το βράδυ της Τρίτης, εκ των οποίων 6.000 στο Παρίσι, για να αποτρέψουν αποκλεισμούς και νέα επεισόδια. Οι δυνάμεις ασφαλείας αναφέρουν ότι η κατάσταση «παραμένει υπό έλεγχο» σε μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά παραδέχονται ότι είναι «εξαιρετικά ρευστή». Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε τη σύλληψη 50 ατόμων.

10 SEPTEMBRE : LA FRANCE DU CHAOS ?

Énorme fumée noire signalée près du pont de l’Alma à #Rennes. Un bus est bloqué et en feu tandis que les manifestants se rassemblent pour le mercredi #10septembre.



pic.twitter.com/9tlMewW5Tc — IA1 (@IA1_INFO) September 10, 2025

[ FRANCE ]



Vidéo du bus en feu sur la rocade à Rennes.pic.twitter.com/zhplucEvyW https://t.co/WvBow6SGEM — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 10, 2025

Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre près du lycée Hélène-Boucher à Paris !#Paris #Manifestation #onbloqu#LycéeHélèneBoucher #10septembre2025 pic.twitter.com/dumzNnyQst — Actualités françaises (@Hugoflenormand) September 10, 2025

Αποκλεισμοί στη δυτική Γαλλία

Η δυτική Γαλλία είναι ιδιαίτερα κινητοποιημένη. Δέκα ενέργειες αποκλεισμού οδικών αρτηριών καταγράφηκαν από το πρωί, μεταξύ αυτών στην Α10 στο ύψος του Πουατιέ. Στη Νάντη στοχοποιήθηκε η γέφυρα Cheviré, ενώ στο Μπορντό οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να ανοίξουν αποθήκη του δικτύου τραμ.

Στην Τουλούζη, περίπου 200 διαδηλωτές παρέλυσαν για λιγότερο από μία ώρα κυκλικό κόμβο με εμπόδια, λάστιχα και άλλα αντικείμενα, αναρτώντας μαύρο πανό που έγραφε «Macron explosion». Στην Καέν, φωτιά σε παλέτες και απορρίμματα μπλόκαρε τη γέφυρα Calix.

Η Ρεν στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας

Στη Ρεν, δύο κυκλικοί κόμβοι –βόρεια και νότια της πόλης– αποκλείστηκαν από 150 έως 200 άτομα, ανάμεσά τους πολλοί black blocs, όπως μεταδίδει η Le Monde. Η νομαρχία κάλεσε τους οδηγούς να αποφύγουν την πόλη «για την ασφάλεια όλων».

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας που κλιμακώνεται, συνδυάζοντας αποκλεισμούς, φοιτητικές κινητοποιήσεις και συγκρούσεις στον δρόμο, μέσα σε κλίμα επίμονης οργής κατά της κυβέρνησης.