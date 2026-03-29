KitKat: Μυστήριο με τους 12 τόνους σοκολάτας που έκλεψαν άγνωστοι – Κίνδυνος ελλείψεων ενόψει Πάσχα

«Οι κλέφτες πήραν το μήνυμα πολύ κυριολεκτικά και "έκαναν ένα διάλειμμα" με περισσότερους από 12 τόνους σοκολάτας μας» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας
Σοκολάτα KitKat
Δώδεκα τόνοι σοκολάτας KitKat εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, αφού άγνωστοι έκλεψαν το φορτηγό που μετέφερε τα προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων Nestle.

Σύμφωνα με τη Nestle, το φορτηγό που μετέφερε 413.793 μπάρες KitKat από τη νέα της σειρά ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία για να διανείμει τη σοκολάτα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προγραμματισμένο τελικό προορισμό του στην Πολωνία.

 Το όχημα και το φορτίο παραμένουν άφαντα.

Η Nestle δεν αποκάλυψε πού ακριβώς χάθηκε το φορτηγό.

«Πάντα ενθαρρύναμε τους ανθρώπους να κάνουν ένα διάλειμμα με την KitKat. Φαίνεται όμως ότι οι κλέφτες πήραν το μήνυμα πολύ κυριολεκτικά και “έκαναν ένα διάλειμμα” με περισσότερους από 12 τόνους σοκολάτας μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Κίνδυνος ελλείψεων ενόψει Πάσχα 

Η εξαφάνιση του φορτίου με τις 413.793 μπάρες σοκολάτας ενδέχεται να προκαλέσει ελλείψεις στην αγορά κατά την περίοδο του Πάσχα. Η εταιρεία εκφράζει φόβους ότι τα κλεμμένα προϊόντα μπορεί να διοχετευθούν σε ανεπίσημα κανάλια πώλησης σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, οι καταναλωτές μπορούν να καταλάβουν αν κρατούν στα χέρια τους κλεμμένες σοκολάτες, καθώς κάθε συσκευασία φέρει μοναδικούς κωδικούς παρτίδας.

Οι καταναλωτές μπορούν να τους σκανάρουν και, σε περίπτωση που εντοπιστεί αντιστοιχία με το κλεμμένο φορτίο, θα λαμβάνουν οδηγίες για το πώς να ειδοποιήσουν την KitKat και τις Αρχές.

