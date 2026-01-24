Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Σε ένα τεντωμένο σκοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή την ώρα που οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 5.100 και τις ΗΠΑ να στέλνουν δυνάμεις στην περιοχή.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς το Ιράν ανεβάζει κατακόρυφα τον βαθμό στρατιωτικής του ετοιμότητας, την ίδια στιγμή που αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κινούνται προς την περιοχή και οι διπλωματικές σχέσεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον παραμένουν εύθραυστες.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, που πρωταγωνίστησαν στη βίαιη αντιμετώπιση των πρόσφατων αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων, εμφανίζονται αποφασισμένοι να απαντήσουν σε κάθε ενδεχόμενο. Ο επικεφαλής τους, στρατηγός Μοχαμάντ Πακπούρ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Μέσω ανάρτησης στο Telegram από το Nournews – μέσο που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν – ο Πακπούρ απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καλώντας τους να μην προχωρήσουν σε κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες εξελίξεις.

Ο στρατηγός Πακπούρ απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπητό Ιράν στέκονται πιο έτοιμοι από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να εκτελέσουν τις εντολές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ανώτατου Διοικητή».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ιρανός στρατηγός υπογράμμισε ότι οι Φρουροί και το ιρανικό κράτος είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν άμεσα κάθε εντολή της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Το τεταμένο κλίμα ενισχύεται από τα αιματηρά γεγονότα που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις στα τέλη Δεκεμβρίου, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την απότομη υποτίμηση του ριάλ. Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε όλη την επικράτεια και καταστάλθηκαν με σκληρά μέτρα, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.

Έφτασαν τους 5.137 οι νεκροί στο Ιράν

Περισσότεροι από 5.137 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη διάρκεια του μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Η οργάνωση αυτή, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ερευνά άλλους 12.904 θανάτους, ενώ τουλάχιστον 7.402 άνθρωποι φέρεται ότι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση και η επαλήθευση απολογισμών των νεκρών απαιτεί χρόνο, καθώς οι διακοπές του Ίντερνετ στη χώρα επιβραδύνουν τη διαδικασία. Η ακριβής έκταση της βίας παραμένει ως εκ τούτου ασαφής.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 3.117 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές, ενώ ο ιρανός πρεσβευτής στην Ελβετία υποστήριξε ότι περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν από «δράση τρομοκρατών».