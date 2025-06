Κόλαση σε Ιράν και Ισραήλ: Βίντεο με ισραηλινό χτύπημα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν – «Σκοτώσαμε υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης»

Άλλη μία νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, μία ημέρα αφότου η Τεχεράνη έστειλε νέο τελεσίγραφο λέγοντας πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό τους πρόγραμμα όσο δέχεται επίθεση, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρώπη προσπαθεί να κρατήσει «ζωντανές» τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το Ισραήλ στοχοθέτησε την πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, μία από τις μεγαλύτερες του Ιράν, χωρίς να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων υλικών.

Η στιγμή της επίθεσης

The IDF attacked the nuclear facility in Isfahan pic.twitter.com/ZxKQirj4zM — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 21, 2025

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε κτίριο στην πόλη Κομ και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σκοτωθεί ένας 16χρονος ενώ δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ισραήλ: «Σκοτώσαμε υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης»

Ο Σαΐντ Ιζάντι, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Διεύθυνσης της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ.

Ο Κατζ ανέφερε ότι ο Ιζάντι «χρηματοδότησε και εξόπλισε τη Χαμάς πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου» ενώ υποστήριξε ότι είναι τεράστια επιτυχία για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τους Times Of Israel.

#BREAKING: Saeed Izadi, commander of the Palestine Corps within Iran’s Quds Force, was killed in a strike on an apartment in Qom, Israeli Defense Minister Israel Katz said Saturday.



Katz said Izadi was responsible for funding and arming Hamas ahead of the October 7 attack, and… pic.twitter.com/C1Mv7MsuWW — Iran International English (@IranIntl_En) June 21, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η Δύναμη Κοντς δημιούργησε ένα δίκτυο αράβων συμμάχων γνωστό ως Άξονας της Αντίστασης, εγκαθιστώντας τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο το 1982 και υποστηρίζοντας τη μαχητική ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Όμως το δίκτυο αυτό υπέστη τα δύο τελευταία χρόνια μεγάλα πλήγματα, καθώς ισραηλινές επιθέσεις έπειτα από εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ εξασθένησαν τόσο την παλαιστινιακή οργάνωση όσο και τη Χεζμπολάχ.

Ο Κατς δήλωσε πως ο Ιζαντί είχε χρηματοδοτήσει και εξοπλίσει τη Χαμάς στη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων, ενώ περιέγραψε το φόνο του διοικητή ως «μείζον επίτευγμα των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας».

Σε βάρος του Ιζαντί είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για τις σχέσεις του με τη Χαμάς και την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, που είχε επίσης πάρει μέρος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

ELIMINATED: Saeed Izadi, a founder of the Iranian regime’s plan to destroy Israel, was eliminated in a precise IDF strike in the area of Qom.



Izadi was also the commander of the Palestine Corps of the Quds Force, a key coordinator between the Iranian regime and Hamas, and… pic.twitter.com/ICPna4O4no — Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025

Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν.

Λίγο μετά τις 2:30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), οι ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν για μια ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε τμήματα του κεντρικού Ισραήλ, περιλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, καθώς και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αναχαιτίσεις ήταν ορατές στον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ, με εκρήξεις να ακούγονται σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή καθώς τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε λειτουργία.

Σειρήνες ήχησαν επίσης στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή οργάνωση άμεσης βοήθειας Magen David Adom. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε πως το Ιράν εκτόξευσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για πλήγματα από τους πυραύλους αυτούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα στο Ισραήλ.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν μία φωτιά στη στέγη ενός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά προκλήθηκε από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίσθηκε.

Διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται στο Ιράν στις 13 Ιουνίου, λέγοντας πως η εχθρική χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Το Ιράν, το οποίο λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του είναι μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, απάντησε με πλήγματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ισράηλ.

Το Ισραήλ θεωρείται ευρέως ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα. Η ίδια η χώρα ούτε το επιβεβαιώνει ούτε το αρνείται.

Οι αεροπορικές επιθέσεις του έχουν σκοτώσει 639 ανθρώπους στο Ιράν, σύμφωνα με τη Human Rights Activists News Agency, μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ και παρακολουθεί το Ιράν. Στους νεκρούς περιλάμβάνονται κορυφαίοι αξιωματικοί των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και πυρηνικοί επιστήμονες.

Στο Ισραήλ, 14 πολίτες έχουν σκοτωθεί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Reuters σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τους αριθμούς των θυμάτων που ανακοινώνονται από τις δύο πλευρές.

O Τραμπ τα βάζει με όλους

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως πιστεύει ότι το Ιράν θα μπορέσει να έχει ένα πυρηνικό όπλο «μέσα σε διάστημα εβδομάδων ή σίγουρα μέσα σε διάστημα μηνών». «Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Μόρισταουν στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ο Τραμπ δήλωσε πως η διευθύντρια των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ έκανε λάθος όταν είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχοθετήσει το Τελ Αβίβ, μια μητροπολιτική περιοχή με πληθυσμό περίπου 4 εκατομμύρια ανθρώπους και το επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο της χώρας, όπου βρίσκονται επίσης μερικά κρίσιμης σημασίας στρατιωτικά στοιχεία.

Το Ισραήλ λέει πως χθες, Παρασκευή, έπληξε δεκάδες στρατιωτικόυς στόχους, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, έναν ερευνητικό οργανισμό στην Τεχεράνη, για τον οποίο είπε πως είναι αναμιγμένος στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο δυτικό και το κεντρικό Ιράν.

Ο ιρανός υπρουγός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση». Ωστόσο έφθασε χθες στη Γενεύιη για συνομιλίες με ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών, μέσω των οποίων η Ευρώπη ελπίζει να δημιουργήσει μια οδό επιστροφής στη διπλωματία.

Χωρίς ενδείξεις προόδου στη Γενεύη

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα χρειαστεί έως δύο εβδομάδες για να αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να μπουν στη σύγκρουση στο πλευρό του Ισραήλ, χρόνος αρκετός «για να δούμε αν οι άνθρωποι θα έρθουν στα συγκαλά τους», δήλωσε.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι πιθανό να πιέσει το Ισράηλ να περιορίσει τα αεροπορικά πλήγματά του ώστε να επιτρέψει να συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις.

«Πιστεύω πως είναι πολύ δύσκολο να κάνω αυτή τη στιγμή αυτό το αίτημα. Αν κάποιος κερδίζει, είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνει απ’ ό,τι αν κάποιος χάνει, όμως είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί και μιλάμε με το Ιράν και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε.

Οι συνομιλίες της Γενεύης δεν έδωσαν σημάδια προόδου και ο Τραμπ δήλωσε πως αμφιβάλλει ότι οι διαπραγματευτές θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός.

«Το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει στην Ευρώπη. Θέλουν να μιλήσουν σ’ εμάς. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει σ’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Εκατοντάδες αμερικανοί πολίτες έχουν διαφύγει από το Ιράν αφότου άρχισε ο αεροπορικός πόλεμος, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είδε το Reuters.

Ο απεσταλμένος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντάνον είπε χθες, Παρασκευή, στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η χώρα του δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις της «μέχρι να διαλυθεί η πυρηνική απειλή του Ιράν». Ο ιρανός απεσταλμένος στον ΟΗΕ Αμρί Σαεΐντ Ιραβανί κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει δράση και δήλωσε πως την Τεχεράνη ανησυχούν πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ μπορεί να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Η Ρωσία και η Κίνα ζήτησαν άμεση αποκλιμάκωση.