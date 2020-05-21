Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες με την γιατρό στο νοσοκομείο της Τούλα στην Ρωσία. Η γιατρός εμφανίστηκε να κάνει την δουλειά της σε πτέρυγα κορονοϊού φορώντας την ειδική στολή αλλά από μέσα μόνο τα εσώρουχά της!
Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι ήταν νοσοκόμα αλλά όπως αποδείχθηκε είναι γιατρός και αποφοίτησε από την ιατρική σχολή του Ryazan.
Για την εμφάνισή της αυτή της επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις από το νοσοκομείο κάτι που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων κυρίως στα social media!
Κάποιοι μάλιστα της προσέφεραν και δουλειά ως μοντέλο.
Δείτε τις φωτογραφίες
View this post on Instagram
Ставшая звездой тульский медик в купальнике, является не медсестрой, а врачом ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Медик из Тулы, которая буквально “взорвала” медиапространство своим фото в купальнике и защитном халате, на самом деле является врачом. По нашим данным, она окончила Рязанский медицинский университет. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, фото с медиком появились в сети 19 мая. Новость вызвала сумасшедший интерес пользователей со всего мира. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, девушка за свой внешний вид получила дисциплинарное взыскание от регионального Минздрава, что вызвало волну негодования пользователей сети. Оценил внешний вид медика и Николай Валуев. Фото с девушкой перепечатали многие иностранные СМИ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Высказался на эту тему в своей программе также Иван Ургант. Врача разыскивает российский производитель нижнего белья. Девушке предлагают работу моделью.
View this post on Instagram
Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки. Уже с другого ракурса. Пользователи сети снова отметили внимательный взгляд одного из пациентов. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ранее мы сообщали, что девушка является не медсестрой, в врачом. По нашим данным, она окончила Рязанский медицинский университет. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, необычные фото появились в сети два дня назад. Новость вызвала сумасшедший интерес пользователей со всего мира, а также заинтересовала иностранные СМИ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Девушка за свой внешний вид получила дисциплинарное взыскание от регионального Минздрава, что вызвало волну негодования пользователей сети. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Высказался на эту тему в своей программе также Иван Ургант. Врача разыскивает российский производитель нижнего белья. Девушке предлагают работу моделью.
πηγή: newstula.ru