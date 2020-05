View this post on Instagram

Ставшая звездой тульский медик в купальнике, является не медсестрой, а врачом ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Медик из Тулы, которая буквально “взорвала” медиапространство своим фото в купальнике и защитном халате, на самом деле является врачом. По нашим данным, она окончила Рязанский медицинский университет. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, фото с медиком появились в сети 19 мая. Новость вызвала сумасшедший интерес пользователей со всего мира. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, девушка за свой внешний вид получила дисциплинарное взыскание от регионального Минздрава, что вызвало волну негодования пользователей сети. Оценил внешний вид медика и Николай Валуев. Фото с девушкой перепечатали многие иностранные СМИ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Высказался на эту тему в своей программе также Иван Ургант. Врача разыскивает российский производитель нижнего белья. Девушке предлагают работу моделью.