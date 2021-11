Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε η Τζεν Ψάκι, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και μια από τις πιο στενές συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Ο τελευταίος, πάντως, δεν… κόλλησε.

Η Τζεν Ψάκι ανακοίνωσε την Κυριακή (31.10.2021) ότι βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και έχει, για την ώρα, ήπια συμπτώματα. Η τελευταία φορά που συνάντησε τον Τζο. Μπάιντεν ήταν πριν φύγει για την Ευρώπη, σε εξωτερικό χώρο, με απόσταση και μάσκες.

Η 42χρονη Τζεν Ψάκι είναι πλήρως εμβολιασμένη. Είδε για τελευταία φορά τον πρόεδρο των ΗΠΑ την Τρίτη, όταν κάθισαν σε εξωτερικό χώρο, τηρώντας απόσταση 1,8 μέτρων (σ.σ. 6 πόδια) και φορώντας μάσκες. Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε τεστ, που ήταν αρνητικό.

«Μολονότι δεν είχα στενή επαφή διά ζώσης με τον πρόεδρο ή ανώτερα στελέχη του προσωπικού του Λευκού Οίκου από την Τετάρτη –και υποβαλλόμουν σε τεστ με αρνητικά αποτελέσματα για τέσσερις ημέρες μετά την τελευταία επαφή– ανακοινώνω το σημερινό θετικό τεστ για λόγους διαφάνειας», σημείωσε η Τζεν Ψάκι.

