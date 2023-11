Τα αίσχη που έχουν γίνει κατά την διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έρχονται σιγά σιγά στο φως. Η πιο πρόσφατη αποκάλυψη αφορά τον Σεργκέι Μιρόνοφ, ηγέτη του φίλα προσκείμενου στο Κρεμλίνο κόμματος «Δίκαιη Ρωσία», ο οποίος είχε υιοθετήσει, μαζί με τη σύζυγό του, ένα κοριτσάκι δυο ετών από την Ουκρανία αφού πρώτα το απήγαγαν και το μετέφεραν στη Ρωσία.

Ο ίδιος το διέψευσε σήμερα και φυσικά κατηγόρησε το Κίεβο και τη Δύση ότι βρίσκονται πίσω από αυτή την επίθεση.

Το BBC και ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Vaznie Istorii (Σημαντικές Ιστορίες) επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι ο Σεργκέι Μιρόνοφ, υποστηρικτής της επίθεσης στην Ουκρανία και στέλεχος του καθεστώτος Πούτιν για περισσότερα από 20 χρόνια, είχε υιοθετήσει, μαζί με τη σύζυγό του, ένα δίχρονο κορίτσι από την Ουκρανία που είχε μεταφερθεί στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το BBC, το κοριτσάκι, που ονομάζεται Μαργαρίτα, ήταν ένα από μια ομάδα 48 παιδιών που στάλθηκαν στη Ρωσία από ένα βρεφοκομείο στη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, μετά την κατάληψη της πόλης κατά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2022.

Sergey Mironov, a key political ally of Vladimir Putin, has adopted a child taken from a Ukrainian children’s home – Panorama has found



He didn’t respond to Panorama’s questions



On social media, he’s criticised false attacks on him and his family

https://t.co/NMHdMJSSa9 — BBC Panorama (@BBCPanorama) November 23, 2023

Sergei Mironov, Putin’s associate and head of the “Just Russia” party, kidnapped and fraudulently adopted a girl from Kherson



He and his wife Inna Varlamova changed the name and place of birth of 10-month-old Margarita Prokopenko in the documents. The child was kidnapped from… pic.twitter.com/i02INIrDfM — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2023

Η σύζυγος του Ρώσου βουλευτή και ηγέτη του κόμματος «Δίκαιη Ρωσία» Σεργκέι Μιρόνοφ απήγαγε το 2022 από την κατεχόμενη Χερσώνα ένα κοριτσάκι δέκα μηνών από την Ουκρανία και εν συνεχεία την υιοθέτησαν και της άλλαξαν το όνομα. Την έρευνα για τα παιδιά που απήχθησαν από την Ουκρανία έκαναν δημοσιογράφοι των δυο ΜΜΕ.

Οι ενέργειες του 70χρονου Ρώσου βουλευτή και της 55χρονης συζύγου του μπορεί να χαρακτηρισθούν ως έγκλημα πολέμου και γενοκτονία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την αρμόδια επίτροπο της Ρωσίας για τα παιδιά Μαρία Λβόβα Μπελόβα, με αφορμή τις μεταφορές παιδιών από την Ουκρανία στην Ρωσία.

❗️Russian deputy Sergey Mironov illegally adopted a 10-month-old Ukrainian girl from occupied Kherson region. It is known that Margarita was kidnapped in 2022.



This case is the first documented case of adoption of a Ukrainian child by a Russian politician of this rank.



1/2 pic.twitter.com/qDcX6l6EZM — UNITED24media (@United24media) November 23, 2023

Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές ισχυριζόμενη ότι προστατεύει τα παιδιά από τις μάχες.

Η Ουκρανία εκτιμά ότι 20.000 παιδιά από την Ουκρανία έχουν σταλεί με τη βία στη Ρωσία. Σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με το Κίεβο, μόνο περίπου 400 έχουν επαναπατριστεί από τις ουκρανικές αρχές.

Έτσι άρπαξαν το παιδάκι

Σύμφωνα με την έρευνα, στα τέλη Αυγούστου του 2022 η Νίνα Βαρλάμοβα, χωρίς να είναι επίσημα σύζυγος του Μιρόνοφ επισκέφθηκε βρεφοκομείο στην περιοχή της κατεχόμενης Χερσώνας. Στο ταξίδι της την συνόδευε η αναπληρώτρια του Μιρόνοφ στην Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) Γιάνα Λαντράτοβα. Από την Χερσώνα πήραν μαζί του στην Μόσχα δύο παιδία , την ηλικίας 10 μηνών Μαργαρίτα Προκοπένκο και τον ηλικίας δύο ετών Ιλιά Βάσενκο.

Το κοριτσάκι εκείνη την περίοδο έπασχε από βρογχίτιδα και νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο παίδων της περιοχής της Χερσώνας, όπως δήλωσε η διευθύντρια του παιδιατρικού τμήματος Νατάλια Λιούτικοβα. Σύμφωνα με την ίδια, η Τατιάνα Ζασλάφσκαγια η οποία είχε διορισθεί στην θέση του επικεφαλής του βρεφοκομείου μετά την κατοχή της Χερσώνας και η οποία συνόδευε την Βαρλάμοβα ζητούσε να επισπευσθεί το εξιτήριο της μικρής Μαργαρίτα από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του BBC Panorama, η μητέρα της την εγκατέλειψε ενώ είναι άγνωστο που βρίσκεται ο πατέρας της. «Όταν ρώτησα, γιατί πρέπει να να εκδώσουμε εξιτήρια για άρρωστα παιδιά , η Ζασλάφσκαγια είπε ότι η γυναίκα αυτή τα διάλεξε και θα τα μεταφέρει στην Μόσχα, όλα είναι έτοιμα και υπάρχουν και τα εισιτήρια», ανάφερε η Λιουτίκοβα. Οι γιατροί κατάφεραν να καθυστερήσουν το εξιτήριο για μια εβδομάδα.

Τον Δεκέμβριο του 2022 ο Σεργκέι Μιρόνοφ και η ήδη επίσημη σύζυγος του εκείνη τη στιγμή (η πέμπτη κατά σειρά) έκαναν τα χαρτιά της Μαργαρίτα, σύμφωνα με τα ο οποία οι δύο τους είναι και οι γονείς της. Εκτός από αυτό άλλαξαν και το όνομα της μικρής εκδίδοντας πιστοποιητικό γέννησης με το όνομα «Μαρίνα Μιρόνοβα» αναφέροντας ως τόπο γέννησης την πόλη Παντόλσκ στα περίχωρα της Μόσχας. Αυτό είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό που έγινε γνωστό.

Την διαδικασία της υιοθεσίας μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς με βάση τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι απευθύνθηκαν στον Μιρόνοφ και στην Βαρλάμοβα για να σχολιάσουν, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν να του παρουσιάσουν τα στοιχεία.

Ο Σεργκέι Μιρόνοφ, 70 ετών, έσπευσε να χαρακτηρίσει τα δημοσιεύματα αυτά ως «υστερική παραποίηση που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και οι δυτικοί χειριστές τους».

«Υπάρχει μόνο ένας στόχος πίσω από όλα αυτά: να δυσφημιστούν όσοι υιοθετούν σήμερα μια ασυμβίβαστα πατριωτική στάση», πρόσθεσε αυτός ο πρώην πρόεδρος της Άνω Βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου (2001-2011) στο Χ (πρώην Twitter).

Ο Μιρόνοφ, ο οποίος εργάστηκε δίπλα στον Βλαντίμιρ Πούτιν ως δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης τη δεκαετία του 1990, δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Ρωσία θα επιτύχει «μια πλήρη νίκη» στην Ουκρανία.