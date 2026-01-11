Κολομβία: 6 νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους, ανάμεσά τους και γνωστός τραγουδιστής

Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Κολομβία όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους.

Μεταξύ των θυμάτων από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Κολομβία είναι και ο 34χρονος τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Plane crash in Paipa, Colombia, has claimed the life of Colombian musician Yeison Jiménez. pic.twitter.com/xFxxSEFyZf — Ty Ty (@OncomingAllure) January 11, 2026

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

BREAKING: Colombian singer Yeison Jiménez (34) has died after a small aircraft crashed shortly after takeoff from Paipa Airport, Boyacá, while en route to Medellín. Local reports say six members of his music team were also killed.#YeisonJimenez #news #viral #LatinAmerica pic.twitter.com/DG22tEikKA — Egiptus Entertainment LLC ® (@egiptusENT) January 11, 2026

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.