Κολομβία: 6 νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους, ανάμεσά τους και γνωστός τραγουδιστής

Ο 34χρονος τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες που έχασε τη ζωή του, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής
Συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κολομβία
Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους

Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Κολομβία όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους.

Μεταξύ των θυμάτων από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Κολομβία είναι και ο 34χρονος τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

 

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

 

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

