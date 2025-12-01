Κόσμος

Κολομβία: Συναγερμός για το ηφαίστειο Πουρασέ που πνίγει με τέφρα χωριά

Ενδεχόμενη έκρηξη θα μπορούσε να απειλήσει κοινότητες αυτοχθόνων της περιοχής
Ηφαίστειο
Το ηφαίστειο Πουρασέ, που βρίσκεται στον νότο της Κολομβίας παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα και σκόρπισε τέφρα σε αρκετά χωριά, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού στο πορτοκαλί, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης.

Το Πουρασέ, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογκοτά της Κολομβίας, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.

Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.

 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού υπάρχει σε αρκετές κοινότητες το Σάββατο 29.11.2025, που φτάνει και σε κοινότητες, βόρεια από την Ποπαγιάν.

«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, μία κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.

Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.

 

 

Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί καθώς δεν υπάρχουν ασφαλείς τοποθεσίες που θα μπορούσαν να καταφύγουν σε ενδεχόμενη έκρηξη του ηφαιστείου. Όπως εκτιμά, «αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περάσαμε τόσα χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο».

