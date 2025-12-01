Κολομβία: Συναγερμός για το ηφαίστειο Πουρασέ που πνίγει με τέφρα χωριά

Το ηφαίστειο Πουρασέ, που βρίσκεται στον νότο της Κολομβίας παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα και σκόρπισε τέφρα σε αρκετά χωριά, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού στο πορτοκαλί, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης.

Το Πουρασέ, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογκοτά της Κολομβίας, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.

Colombia raises the alert level for the Purace Volcano to Orange, signaling a probable increase in eruptive activity. The volcano has been emitting ash columns over 1,000 meters high.#PuraceVolcano #Colombia #OrangeAlert pic.twitter.com/INM3pFVjb8 — yuexiang (@yuexiang781) November 30, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sigue la alerta por la actividad del Volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, Colombia. pic.twitter.com/lmaoWVlixA — Leo (@LeoPupiales) November 30, 2025

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού υπάρχει σε αρκετές κοινότητες το Σάββατο 29.11.2025, που φτάνει και σε κοινότητες, βόρεια από την Ποπαγιάν.

«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, μία κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.

Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.

A las 5:35 p. m. del martes 25 de noviembre, el volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos realizó una emisión de ceniza que alcanzó los 1.7 km de altura. El fenómeno fue observado y grabado por nuestros expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán… pic.twitter.com/0TX0ajNIqs — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 26, 2025

Esta imagen ofrece otra perspectiva de esta emisión, captada por la cámara de monitoreo Mina, ubicada 2,5 km al noroccidente del cráter, y cuya caída de ceniza fue confirmada por habitantes de la vereda Cristales (Puracé), ubicada al mismo costado del volcán. pic.twitter.com/KJyVfahA84 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 26, 2025

Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί καθώς δεν υπάρχουν ασφαλείς τοποθεσίες που θα μπορούσαν να καταφύγουν σε ενδεχόμενη έκρηξη του ηφαιστείου. Όπως εκτιμά, «αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περάσαμε τόσα χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο».