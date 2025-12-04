Κόσμος

Κομισιόν: Προκλητικός χάρτης δείχνει ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ανήκουν στην Τουρκία

Την ίδια μοίρα έχουν και τα νησιά του Ιουνίου, τα οποία έχουν γκρι χρώμα και δεν συμπεριλαμβάνονται ως μέρος της ελληνικής επικράτειας
Ο προκλητικός χάρτης της Κομισιόν
Ο προκλητικός χάρτης της Κομισιόν / Γιάννης Μανιάτης / X

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η ανακάλυψη που έκανε ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης με προκλητικό χάρτη της Κομισιόν στο οποίο όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα δεν ανήκουν στην Ελλάδα, με το διακριτικό χρώμα μπλε, αλλά στην Τουρκία.

Ειδικότερα, στην πιο πρόσφατη έκδοση του Δεκεμβρίου του 2024 του δημοσιεύματος «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» που διανέμει η Κομισιόν σε όλον τον κόσμο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα φαίνονται εκτός ελληνικής κυριαρχίας και έχον το ίδιο γκρι χρώμα με την Τουρκία.

Μάλιστα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρει και την σχετική παραπομπή του χάρτη (ISBN 978-92-68-19677-9) και τον συγκρίνει με παρόμοιο χάρτη παλαιότερης έκδοσης, του 2020, στον οποίο τα ίδια νησιά φαίνονται κανονικά με μπλε χρώμα στην ελληνική επικράτεια.

Στην σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media, o Γιάννης Μανιάτης υπογραμμίζει πως ήδη έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτώντας εξηγήσεις κι επανόρθωση, αλλά και διασφαλίσεις ότι τέτοιου είδους «λάθη», δεν πρόκειται να επαναληφθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο προκλητικό χάρτη, ακόμα και τα νησιά του Ιουνίου, τα οποία έχουν γκρι χρώμα, δεν συμπεριλαμβάνονται ως μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Κόσμος
