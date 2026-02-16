Κομισιόν σε Ισραήλ: «Πάρτε πίσω τα μέτρα για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη»

Η ΕΕ συνεχίζει τις πολιτικές πιέσεις στο Ισραήλ για τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Κομισιόν να ζητάει σήμερα (16.02.2026) την ανάκληση των μέτρων που «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τον παλαιστινιακό λαό.

Ειδικότερα, η Κομισιόν κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τα νέα μέτρα για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για μια «νέα κλιμάκωση» στην περιοχή.

Η ισραηλινή απόφαση «συνιστά μια νέα κλιμάκωση (…). Υπενθυμίζουμε ότι η προσάρτηση (της Δυτικής Όχθης) είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση αυτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ανουάν Ελ Ανουνί.

Νέοι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad

Εξάλλου, εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Επίτροπος της ΕΕ, Ντουμπράβκα Σουίτσα, θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να παρακαθήσει σε μια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως αυτό ιδρύθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ιδιότητα του παρατηρητή.

Σημαία του Ισραήλ σε ανέγερση εβραϊκού οικισμού στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad

«Η Επιτροπή της ΕΕ δεν γίνεται μέλος του συμβουλίου ειρήνης, συμμετέχουμε σε αυτήν τη συνάντηση ακριβώς λόγω της μακρόχρονης δέσμευσής μας για εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθώς και για να λάβουμε μέρος στις διεθνείς προσπάθειες για υποστήριξη της ανοικοδόμησης και της μεταπολεμικής ανάκαμψης στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκιγιόμ Μερσιέ.