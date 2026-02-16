Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κομισιόν σε Ισραήλ: «Πάρτε πίσω τα μέτρα για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε επίσης ότι θα συμμετέχει στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ με την ιδιότητα του παρατηρητή
Νέοι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη
Νέοι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad

Η ΕΕ συνεχίζει τις πολιτικές πιέσεις στο Ισραήλ για τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Κομισιόν να ζητάει σήμερα (16.02.2026) την ανάκληση των μέτρων που «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τον παλαιστινιακό λαό.

Ειδικότερα, η Κομισιόν κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τα νέα μέτρα για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για μια «νέα κλιμάκωση» στην περιοχή.

Η ισραηλινή απόφαση «συνιστά μια νέα κλιμάκωση (…). Υπενθυμίζουμε ότι η προσάρτηση (της Δυτικής Όχθης) είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση αυτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ανουάν Ελ Ανουνί.

Νέοι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική ΌχθηΝέοι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad

Εξάλλου, εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Επίτροπος της ΕΕ, Ντουμπράβκα Σουίτσα, θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να παρακαθήσει σε μια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως αυτό ιδρύθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ιδιότητα του παρατηρητή.

Σημαία του Ισραήλ σε ανέγερση εβραϊκού οικισμού στη Δυτική ΌχθηΣημαία του Ισραήλ σε ανέγερση εβραϊκού οικισμού στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad

«Η Επιτροπή της ΕΕ δεν γίνεται μέλος του συμβουλίου ειρήνης, συμμετέχουμε σε αυτήν τη συνάντηση ακριβώς λόγω της μακρόχρονης δέσμευσής μας για εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθώς και για να λάβουμε μέρος στις διεθνείς προσπάθειες για υποστήριξη της ανοικοδόμησης και της μεταπολεμικής ανάκαμψης στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκιγιόμ Μερσιέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
75
73
65
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χίλαρι Κλίντον κατά Ντόναλντ Τραμπ από το Μόναχο: «Ντροπιαστική η στάση για την Ουκρανία, πρόδωσε τη Δύση»
«Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν ο Πούτιν και ο Τραμπ να κερδοσκοπήσουν πάνω στη δυστυχία και τον θάνατο του ουκρανικού λαού είναι ένα ιστορικό λάθος»
Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον
Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης – διαδόχου του Κιμ Γιονγκ Ουν σε εγκαίνια κατοικιών για τις οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το πρακτορείο δείχνουν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να επισκέπτεται τις νέες κατοικίες, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Τζου Ε
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του και διάδοχό του
Επιβατιδίνη: Τι είναι και πώς δρα το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι – 200 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη
Για «μεροληπτικές και αβάσιμες κατηγορίες» κάνει λόγο το Κρεμλίνο - Ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για εξαιρετικά ασυνήθιστη μέθοδο δηλητηρίασης ανθρώπου
Δηλητηριώδης βάτραχος
Newsit logo
Newsit logo