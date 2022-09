Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ) Γκενάντι Ζιουγκάνοφ χαρακτήρισε δημόσια αυτό που συντελείται στην Ουκρανία πόλεμο.

«Σε τι διαφέρει η ειδική στρατιωτική επιχείρηση από τον πόλεμο; Την στρατιωτική επιχείρηση μπορείτε να την σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Τον πόλεμο δεν μπορείτε να τον σταματήσετε, ο πόλεμος τελειώνει είτε με νίκη είτε με ήττα. Θέλω να σκεφτείτε ότι γίνεται πόλεμος τον οποίο δεν έχουμε το δικαίωμα να τον χάσουμε», αναφέρει το κανάλι στο Telegram του ιστότοπου SOTA, επικαλούμενο δήλωση που έκανε ο Ζιουγκάνοφ κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κρατική Δούμα (κάτω βουλή).

«Σήμερα η τύχη της Ρωσίας εξαρτάται από την νίκη στο Ντονμπάς, χρειάζεται γενική επιστράτευση στη χώρα, χρειάζονται εντελώς άλλοι νόμοι» είπε ο Ζιουγκάνοφ.

