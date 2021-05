Η πόλη της Γκόμα, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, «γλίτωσε» από τη λάβα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, που εξερράγη το βράδυ του Σαββάτου (22/5). «Η λάβα σταμάτησε κοντά στο Μπουένε, στην περιφέρεια της Γκόμα, (…) η πόλη γλίτωσε», δήλωσε ο στρατιωτικός κυβερνήτης της περιφέρειας, Κονστάν Ντίμα, σε ένα σύντομο διάγγελμα που μεταδόθηκε από τα δημόσια ΜΜΕ.

«Ο προσωρινός απολογισμός είναι ως ακολούθως: 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα κατά τις μετακινήσεις πληθυσμού», ανακοίνωσε ο στρατηγός Ντίμα, που διοικεί την επαρχία Βόρειο Κίβου μετά την κήρυξη κατάστασης πολιορκίας στην περιφέρεια στις 6 Μαΐου στο πλαίσιο της μάχης κατά ένοπλων οργανώσεων.

«Πολλές κλοπές σε καταστήματα ρούχων και μια απόπειρα απόδρασης κρατουμένων» από τη φυλακή της πόλης έχουν καταγραφεί, αλλά «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε. Στην περιφέρεια της πόλης, στο Μπουένε, «σπίτια καταστράφηκαν από τη λάβα», διευκρίνισε ο στρατηγός, χωρίς να δίνει αριθμητικό απολογισμό των καταστροφών αυτών.

«Τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα προς τη Ρουάντα. Άρχισαν να επιστρέφουν στην πόλη από σήμερα το πρωί γύρω στις 05:00 τοπική ώρα», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι που είχαν κατευθυνθεί νοτιοδυτικά, προς το Σακέ, στην περιοχή Μασίσι, «αρχίζουν επίσης να επιστρέφουν στο κέντρο της πόλης», σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο στρατιωτικό.

«Μια μεγάλη διευρυμένη συνεδρίαση κρίσης στη Monusco (την αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα), με τη συμμετοχή εθνικών και διεθνών ΜΚΟ, την επαρχιακή επιτροπή ασφαλείας και τον δήμο» θα πραγματοποιηθεί σήμερα προκειμένου να «αξιολογηθεί η κατάσταση», είπε ακόμη.

Congo’s Mount Nyiragongo volcano erupted for the first time in nearly two decades, sending lava onto a major highway as many residents of the nearby city of Goma tried to flee. https://t.co/v9Z4ylXyYL pic.twitter.com/AGuda61bs0