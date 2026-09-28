Κόσμος

Συναγερμός στο Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην πανεπιστημιούπολη

Επείγουσα ειδοποίηση καλεί όσους βρίσκονται κοντά στο κτίριο να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο και τους υπόλοιπους να αποφεύγουν την περιοχή
φοιτητης
REUTERS/Brian Snyder/File Photo
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Ανησυχία επικράτησε σήμερα το πρωί (28/9/2026), τοπική ώρα, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ όταν ήρθε απειλή για βόμβα στο «Memorial Hall», στην πανεπιστημιούπολη, το οποίο εκκενώθηκε.

Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ έστειλε επείγουσα ειδοποίηση περίπου στις 8:45 το πρωί, τοπική ώρα καλώντας όσους βρίσκονται κοντά στο κτίριο να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο και τους υπόλοιπους να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Η ειδοποίηση ανέφερε: «ακολουθήστε τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο. Περιμένετε περαιτέρω οδηγίες από τους αρμόδιους του πανεπιστημίου».

Σύμφωνα με τη φοιτητική εφημερίδα του Χάρβαρντ, «The Harvard Crimson», έχουν επίσης διακοπεί τα δρομολόγια των λεωφορείων κοντά στο Memorial Hall.

Στο «Memorial Hall» στεγάζεται το «Sanders Theatre», μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες διαλέξεων του Χάρβαρντ, ενώ το κτίριο είναι δίπλα στο «Annenberg Hall», την τραπεζαρία των πρωτοετών φοιτητών.

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