Κόσμος

Τούρκος συνταξιούχος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση – Η σύνταξη δεν του έφτανε να ζήσει

Οι Τούρκοι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία»
Τούρκοι αστυνομικοί σηκώνουν τις ασπίδες τους σε διαδήλωση στην Άγκυρα
Τούρκοι αστυνομικοί σηκώνουν τις ασπίδες τους σε διαδήλωση στην Άγκυρα / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Efekan Akyuz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τέλος στη ζωή του έβαλε συνταξιούχος αστυνομικός στη διάρκεια διαδήλωσης για τις συντάξεις στην Άγκυρα. Βίντεο από την ύστατη πράξη απελπισίας του Τούρκου συνταξιούχου σοκάρουν.

Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Άγκυρα, στις 25 Σεπτεμβρίου, συνταξιούχος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα!

Είχε προηγηθεί έκκλησή του, μέσω ανάρτησης στα social media για συμμετοχή στη διαμαρτυρία.

Στην ανάρτηση έγραφε: «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: ”Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;” Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης».

Ο απόστρατος αστυνομικός Αλί Σεκερόγλου, ο οποίος επιχείρησε να αυτοκτονήσει με υπηρεσιακό πιστόλι, δεν μπόρεσε να σωθεί παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων.

Tο τραγικό περιστατικό συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, ειδικά των συνταξιούχων, που οι αποδοχές τους έχουν υποχωρήσει κάτω από το όριο της πείνας.

Προσοχή, τα βίντεο περιέχουν σκληρές εικόνες:

Οι Τούρκοι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
183
180
122
109
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παραιτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θέουτα εν μέσω μεταναστευτικής κρίσης - Δεχόταν απειλές έξω από το σπίτι του
«Η οικογένειά μου δεν το αξίζει να μείνω περισσότερο», είπε, επικαλούμενος προσβολές, απειλές και μια περίπτωση που κάποιος κόλλησε ένα κηδειόσημο έξω από το γραφείο του
μεταναστες θεουτα
Newsit logo
Newsit logo