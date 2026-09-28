Τουρκία: Φυλάκιση 19 μηνών στον κωμικό Ντενίζ Γκοκτάς για «εξύβριση» του Ερντογάν

Ο Ντενίζ Γκοκτάς, ο 32χρονος τούρκος κωμικός stand up, καταδικάσθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης σε φυλάκιση 19 μηνών για «εξύβριση του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από τρίμηνη προσωρινή κράτηση μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του.

Γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ και την καυστική πολιτική του σάτιρα, ο Ντενίζ Γκοκτάς, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάσθηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών». Στο κατηγορητήριο περιλαμβανόταν η χρήση εκ μέρους του το όρου «δικτάτορας» για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

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«Αλλά, δεν υπάρχει κανένα εγκληματικό στοιχείο στην πλάκα αυτή για τους δικτάτορες. Δικτάτορας δεν είναι βρισιά, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός», είπε. Είναι πρόεδρος και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος, που κυβερνά των χώρα εδώ και 25 χρόνια. Μία εκπομπή πολιτικής κωμωδίας στην οποία το όνομα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αναφέρεται ποτέ δεν θα είχε ειλικρίνεια ούτε καμία σχέση με την πραγματικότητα», είπε.

Μπαράζ διώξεων

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διωχθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, κυρίως για «εξύβριση του προέδρου», ορισμένες φορές για αναρτήσεις που έχουν κάνει στα social media εδώ και πολλά χρόνια.

Η εκστρατεία ενορχηστρώνεται από την τουρκική κυβέρνηση και έχει ως στόχο πολιτικούς, καλλιτέχνες, μουσικούς, δημοσιογράφoυς ακτιβιστές…

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«Το κατηγορητήριο στηρίζεται στην ιδέα της προστασίας των ηθικών θεμελίων και των αξιών μας. Αλλά το χιούμορ επίσης αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της κουλτούρας αυτής της περιοχής», δήλωσε ο κωμικός ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει χώρος για λογοκρισία, απαγορεύσεις ή κράτηση για τους καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στην σκηνή».

Χαμογελαστός, μαχητικός, ρήτορας, προκάλεσε εκρήξεις γέλιου στην αίθουσα υπερασπιζόμενος τον εαυτό του και παρέμεινε ακόνητος στις θέσεις του.

«Οι νόμοι που προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης δεν έχουν αλλάξει (…) Αλλά σήμερα, ένας κωμικός βρίσκεται σε ένα κελλί. Αυτό που έχει αλλάξει είναι μία εξουσία όλο και πιο εύθραυστη, που δεν αντέχει το αστείο».

Ο Ντενίζ Γκεκτάς, γεννημένος στην Αγκυρα, ξεκίνησε την καριέρα του στο κλαμπ TuzBiber της Κωνσταντινούπολης το 2019. Εκτοτε έχει εμφανισθεί στις αίθουσες σε ολόκληρη την Ευρώπη κιαι τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κωμικοί που εμφανίζονται στο TuzBiber, αλλά και ολλανδοί και αμερικανοί δημοσιογράφοι ήταν παρόντες σήμερα στην δικαστική αίθουσα.

«Μου αφαίρεσαν τρεις μήνες από την ζωή μου. Σταμάτησα να καπνίζω, άρα θα προσθέσω σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες στο τέλος της ζωής μου», είπε ο Ντενίζ Γκεκτάς καταχειροκροτούμενος.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο Φατίχ Γιλμάζ, ένας κωμικός stand up 22 ετών που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο από την Αλάνια, δήλωσε: «Δεν φοβάμαι να κάνω stand-up μετά την σύλληψή του (…) που με έκανε υπερήφανο. Η σθεναρότητά του και ο τρόπος του να συνεχίζει να κάνει αστεία από το κελλί του μου δίνουν δύναμη».