Ο πύραυλος Starship της SpaceX μπήκε σε τροχιά για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 14ης ιστορικής του πτήσης

Ο πύραυλος Starship της SpaceX απογειώθηκε σήμερα με επιτυχία και μπήκε σε τροχιά για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής δοκιμαστικής πτήσης. Το γιγαντιαίο διαστημικό όχημα εκτοξεύτηκε στις 3:48 μ.μ. ώρα Ελλάδας από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Starbase του Νότιου Τέξας, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη του τροχιακή πτήση.

Η εκτόξευση του πυραύλου αποτελεί την 14η πτήση του Starship της SpaceX από την πρώτη δοκιμή του, τον Απρίλιο του 2023. Μέχρι σήμερα όλες οι αποστολές ήταν υποτροχιακές, ήταν δηλαδή πτήσεις στο διάστημα αλλά χωρίς την ταχύτητα που απαιτείται για είσοδο σε τροχιά, περίπου 28.000 χιλιόμετρα την ώρα.

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Με συνολικό ύψος περίπου 124 μέτρα, το Starship είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί. Αποτελείται από τον προωθητικό πύραυλο Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship, αμφότερα επαναχρησιμοποιήσιμα.

Κατά την Πτήση 14, το Starship, ύψους 52 μέτρων, θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει έξι περιφορές γύρω από τη Γη, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει 26 δορυφόρους Starlink Version 3, οι οποίοι προορίζονται να αποτελέσουν τους πρώτους δορυφόρους μιας νέας μεγάλης συστοιχίας σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Σχεδόν δέκα ώρες μετά την εκτόξευση, το Starship αναμένεται να επιστρέψει στη Γη και να πραγματοποιήσει προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Χιλής. Ο πύραυλος Super Heavy θα ολοκληρώσει την αποστολή του περίπου 7 λεπτά μετά την απογείωση, με προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού.

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SpaceX's Starship rocket has successfully reached orbit and deployed its V3 Starlink satellites into orbit for the first time, officially making this Starship's first revenue-generating flight, a major milestone for the company!



Congrats @SpaceX team! Incredible achievement pic.twitter.com/yhFQR7xpHY — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 28, 2026

Σε ό,τι αφορά τους στόχους της διαστημικής εξερεύνησης, η σημερινή δοκιμή, παρότι σημαντική, δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής: Η SpaceX θα πρέπει να αποδείξει στη συνέχεια την ασφαλή μεταφορά καυσίμου μεταξύ διαστημοπλοίων σε τροχιά, καθώς οι μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη θα απαιτούν πολλαπλές μεταγγίσεις καυσίμου από ειδικά διαστημόπλοια-«βυτιοφόρα».

Παράλληλα, το Starship θα πρέπει να εξοπλιστεί με σύστημα υποστήριξης ζωής πριν από την έναρξη επανδρωμένων αποστολών. Η προοπτική αυτή δεν είναι μακρινή: η NASA έχει επιλέξει το Starship ως το πρώτο επανδρωμένο σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης του προγράμματος Artemis, με στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη το 2028, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis IV.

Η σημερινή πτήση, επομένως, είναι κάτι περισσότερο από μία ακόμη δοκιμή. Είναι ένα κρίσιμο βήμα για να αποδειχθεί αν το Starship μπορεί να περάσει από το στάδιο των πειραματικών πτήσεων στην εποχή των συστηματικών διαστημικών αποστολών.