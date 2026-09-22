Αυτοκτόνησε η πρώην παραγωγός του Fox News Τζένιφερ Έκχαρτ – Είχε καταγγείλει πρώην παρουσιαστή του καναλιού για βιασμό

Νεκρή στη μπανιέρα του σπιτιού της στη Φλόριντα βρέθηκε η πρώην παραγωγός του Fox News, Τζένιφερ Έκχαρτ. Η 36χρονη αυτοκτόνησε έξι χρόνια αφότου είχε καταθέσει αγωγή εναντίον πρώην παρουσιαστή του δικτύου, κατηγορώντας τον για βιασμό.

Η 36χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χόουμπ Σάουντ το Σάββατο (19.06.2026), όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Μάρτιν στην Daily Mail τη Δευτέρα. Πηγές από τις Αρχές δήλωσαν στο TMZ ότι η πρώην παραγωγός του Fox News, η οποία στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε ως podcaster, έβαλε τέλος στη ζωή της.

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Τη σορό της εντόπισε η ίδια η μητέρα της. Πήγε στο σπίτι το πρωί της Δευτέρας και βρήκε την κόρη της στη μπανιέρα του υπνοδωματίου της, ενώ δίπλα της υπήρχε ένα μαχαίρι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η Έκχαρτ διαπιστώθηκε νεκρή στις 11:57 το πρωί, μετά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση του θανάτου της.

Η καταγγελία κατά του Εντ Χένρι και η απόλυση

Η δημοσιογράφος είχε κατηγορήσει στο παρελθόν τον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Εντ Χένρι, για βιασμό, σε αγωγή που κατατέθηκε το 2020 και διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2025. Έρευνα που ξεκίνησε το δίκτυο μετά τις καταγγελίες οδήγησε στην απόλυσή του.

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Η Έκχαρτ υποστήριξε ότι ο Χένρι την είχε ακινητοποιήσει και βιάσει κατά τη διάρκεια συνάντησής τους σε ξενοδοχείο στο Μανχάταν το 2017. Η αγωγή διευθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025, μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης. Ο 55χρονος Χένρι, εργάζεται πλέον στο Newsmax ως κεντρικός παρουσιαστής του δικτύου.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριζε επί χρόνια ότι όλες οι επαφές του με την Έκχαρτ ήταν συναινετικές.

Στην αρχική αγωγή, η Έκχαρτ κατηγορούσε τον Χένρι ότι προέβη σε «σαδιστικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της», οι οποίες, όπως η ίδια υποστήριζε, την είχαν αφήσει τραυματισμένη, με μώλωπες και πληγές στους καρπούς της.

Στην αγωγή περιλαμβάνονταν επίσης φωτογραφίες από μηνύματα που της είχε στείλει και στα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, την αποκαλούσε «μικρή πόρνη» και απαιτούσε περισσότερο σεξ.

Η αγωγή περιλάμβανε ακόμη σοβαρές κατηγορίες για sex trafficking, σεξουαλική παρενόχληση, διακρίσεις λόγω φύλου και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο Χένρι τέθηκε σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια απολύθηκε την επόμενη εβδομάδα.

Το Fox News είχε δηλώσει τότε ότι «έλαβε άμεσα μέτρα μόλις πληροφορήθηκε τις καταγγελίες της Έκχαρτ» και ότι «ο κ. Χένρι δεν εργάζεται πλέον» στο δίκτυο από την 1η Ιουλίου 2020.

Καθώς η υπόθεση εξελισσόταν στα ομοσπονδιακά δικαστήρια, η Έκχαρτ επικεντρώθηκε στο podcast της. Είχε εκφράσει στο Variety την ελπίδα ότι το νέο αυτό μέσο θα της προσέφερε μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με την καριέρα της στην καλωδιακή τηλεόραση.

«Δεν είχα άμεση επιθυμία να επιστρέψω στην αγκαλιά των εταιρικών μέσων ενημέρωσης… Δεν λογοδοτώ σε κανέναν επενδυτή ή δίκτυο», είχε δηλώσει.