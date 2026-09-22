Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τουρκία: Χειροπέδες στους γονείς του 15χρονου για τους πυροβολισμούς με τον έναν νεκρό – 11 τραυματίες, οι 2 σε κρίσιμη κατάσταση

Παραμένουν άγνωστα τα κίνητρά του και το πώς έφτασε το όπλο στα χέρια του
Ο δράστης κρατώντας όπλο τη στιγμή που προσεγγίζει το σχολείο
Ο δράστης κρατώντας όπλο τη στιγμή που προσεγγίζει το σχολείο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έναν νεκρό και 11 τραυματίες άφησε πίσω του ο δράστης των πυροβολισμών στο σχολείο της Τουρκίας, το πρωί της Τρίτης (22.09.2026). Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη τον 15χρονο ένοπλο αλλά και τους γονείς του ενώ εξετάζεται το πώς έφτασε η καραμπίνα στα χέρια του.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Μανίσα της Τουρκίας, την ώρα που τα παιδιά έμπαιναν στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας. Από την επίθεση έπεσε νεκρός ένας μαθητής ενώ άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Δύο από αυτούς δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Από την πρώτη στιγμή, ασθενοφόρα και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ανήλικου δράστη καθώς μετά τους πυροβολισμούς τράπηκε σε φυγή. Εν τέλει εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα.

«Η ένοπλη επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν 11 μαθητές μας, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μας έχει βαθιά συγκλονίσει όλους», δήλωσε.

Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου.

Βίντεο με τον νεαρό να κρατά την καραμπίνα

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από την πρώτη στιγμή, διακρίνεται ένας νεαρός να περπατά σε χαλαρό ρυθμό ανάμεσα στις πολυκατοικίες, κρατώντας στα χέρια του το κυνηγητικό όπλο.

Σε ένα από αυτά διακρίνεται να την οπλίζει ενώ στο δεύτερο να προσεγγίζει το σχολείο.

Στο δεύτερο ντοκουμέντο μάλιστα φαίνεται και η στιγμή που φεύγει από το σχολείο, έχοντας εκπληρώσει το σχέδιό του.

Στα πλάνα διακρίνεται και μία γυναίκα που βγαίνει στον δρόμο για να δει από που προέρχονται οι πυροβολισμοί.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του δράστη και το αν έδρασε μόνος του.

Στο άκουσμα της είδησης πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο συγκεκριμένο σχολείο, γονείς έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να μάθουν αν τα παιδιά τους είναι καλά στην υγείας τους.

Μάλιστα υπήρξε συμπλοκή γονιών με κάποιους αστυνομικούς που είχαν λάβει μέτρα ασφαλείας γύρω από το σχολείο.

Η ένοπλη επίθεση έγινε μία ημέρα αφότου υπουργοί της Τουρκίας υπέγραψαν ένα νέο πρωτόκολλο ασφάλειας στα σχολεία, στον απόηχο των προηγούμενων θανατηφόρων πυροβολισμών σε σχολεία σε άλλες επαρχίες όπως το Καχραμανμαράς και η Σανλιούρφα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
94
80
80
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παιδοκτονία στη Γαλλία: 5χρονη βρέθηκε νεκρή στο Μπλουά – Τη σκότωσε ο πατέρας της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει
Οι γονείς είχαν χωρίσει και το παιδί ήταν το Σαββατοκύριακο με τον πατέρα του - Η μητέρα ενημερώθηκε από το σχολείο ότι το κοριτσάκι δεν πήγε και κάλεσε τις Αρχές
Αστυνομικός στη Γαλλία
Άσκηση «Θαλασσόλυκος»: Η Τουρκία βγάζει 100 πλοία και 50 αεροπλάνα σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα
Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ, «στόχος είναι να αξιολογηθεί η ετοιμότητα για την υπεράσπιση και την άμυνα της «Γαλάζιας Πατρίδας» έναντι των υφιστάμενων «κινδύνων ασφαλείας» στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο»
Τουρκική φρεγάτα
Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη για πρώτη φορά στη Βρετανία μετά τη μετακόμισή της – Σε παμπ με την Έλεν Ντε Τζένερις
Ανεπιθύμητη η Μέγκαν στους κοσμικούς κύκλους στα Cotswolds, όπου φαίνεται να μένουν με το πρίγκιπα Χάρι και τα δυο τους παιδιά - Ούτε το όνομά της δεν θέλουν να ακούν
Μέγκαν Μαρκλ
Newsit logo
Newsit logo