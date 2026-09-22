Τουρκία: Χειροπέδες στους γονείς του 15χρονου για τους πυροβολισμούς με τον έναν νεκρό – 11 τραυματίες, οι 2 σε κρίσιμη κατάσταση

Έναν νεκρό και 11 τραυματίες άφησε πίσω του ο δράστης των πυροβολισμών στο σχολείο της Τουρκίας, το πρωί της Τρίτης (22.09.2026). Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη τον 15χρονο ένοπλο αλλά και τους γονείς του ενώ εξετάζεται το πώς έφτασε η καραμπίνα στα χέρια του.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Μανίσα της Τουρκίας, την ώρα που τα παιδιά έμπαιναν στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας. Από την επίθεση έπεσε νεκρός ένας μαθητής ενώ άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Δύο από αυτούς δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

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Από την πρώτη στιγμή, ασθενοφόρα και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ανήλικου δράστη καθώς μετά τους πυροβολισμούς τράπηκε σε φυγή. Εν τέλει εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα.

«Η ένοπλη επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν 11 μαθητές μας, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μας έχει βαθιά συγκλονίσει όλους», δήλωσε.

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Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου.

Βίντεο με τον νεαρό να κρατά την καραμπίνα

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από την πρώτη στιγμή, διακρίνεται ένας νεαρός να περπατά σε χαλαρό ρυθμό ανάμεσα στις πολυκατοικίες, κρατώντας στα χέρια του το κυνηγητικό όπλο.

Σε ένα από αυτά διακρίνεται να την οπλίζει ενώ στο δεύτερο να προσεγγίζει το σχολείο.

Στο δεύτερο ντοκουμέντο μάλιστα φαίνεται και η στιγμή που φεύγει από το σχολείο, έχοντας εκπληρώσει το σχέδιό του.

Στα πλάνα διακρίνεται και μία γυναίκα που βγαίνει στον δρόμο για να δει από που προέρχονται οι πυροβολισμοί.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του δράστη και το αν έδρασε μόνος του.

Στο άκουσμα της είδησης πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο συγκεκριμένο σχολείο, γονείς έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να μάθουν αν τα παιδιά τους είναι καλά στην υγείας τους.

Μάλιστα υπήρξε συμπλοκή γονιών με κάποιους αστυνομικούς που είχαν λάβει μέτρα ασφαλείας γύρω από το σχολείο.

Manisa'da yaşanan olayla ilgili gelen ilk bilgiler:



Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş açtı.



Olayda yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi… https://t.co/T8prUcZaiz pic.twitter.com/OPYBafFJx0 — Türkiye Duysun (@trduysun) September 22, 2026

Η ένοπλη επίθεση έγινε μία ημέρα αφότου υπουργοί της Τουρκίας υπέγραψαν ένα νέο πρωτόκολλο ασφάλειας στα σχολεία, στον απόηχο των προηγούμενων θανατηφόρων πυροβολισμών σε σχολεία σε άλλες επαρχίες όπως το Καχραμανμαράς και η Σανλιούρφα.