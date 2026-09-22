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Νέα πρόταση Ιράν στις ΗΠΑ: «Μπορούμε να ανοίξουμε το Ορμούζ σε 7 ημέρες, αν σταματήσετε τη στρατιωτική πίεση»

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιστροφή στη διπλωματία, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Stringer /File Photo
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Το Ιράν μπορεί να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, μετά τις προειδοποιήσεις του ιρανικού στρατού ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη στήριξη χωρών της περιοχής.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να ανακοινώσει επισήμως πως επιθυμεί την επίλυση της κρίσης μέσω της διπλωματίας και να συμφωνήσει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας για τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει μέσω διαμεσολαβητών πρόταση προς την αμερικανική πλευρά από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ οι λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης θα μπορούσαν να συζητηθούν στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε την Τρίτη (22.09.2026) από την Τεχεράνη με προορισμό τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο Ιρανό αξιωματούχο, δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Την Κυριακή, η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν είχε υποστηρίξει ότι διαθέτει πληροφορίες πως οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων με τη στήριξη περιφερειακών χωρών, προειδοποιώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «χωρίς περιορισμούς και χωρίς υπολογισμούς».

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