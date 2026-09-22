Ο Άντι Μπέρναμ «σκότωσε» το Brexit: Ο Βρετανός πρωθυπουργός θέλει επανένταξη της χώρας στην ΕΕ

Ποιο Brexit; Ο τυφώνας Άντι Μπέρναμ ήρθε και θα σαρώσει ακόμα και αυτό. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τη δέσμευση για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ στο εκλογικό μανιφέστο των Εργατικών — κάτι που υποστηρίζεται από ορισμένους στο κόμμα του. Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και από πολλούς θεωρείται ως προάγγελος εγκατάλειψης του Brexit.

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι «σκεφτόταν την τελευταία δεκαετία» εκτός ΕΕ και υπαινίχθηκε ότι η εκστρατεία για το δημοψήφισμα για το Brexit είχε χαρακτηριστεί από παραποιημένα γεγονότα.

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«Η άμεση προτεραιότητά μου είναι να αξιοποιήσω το καλό έργο που έκανε ο Κιρ Στάρμερ για την αποκατάσταση των σχέσεων. Επειδή αυτές οι σχέσεις είχαν διακοπεί στις αρχές αυτής της δεκαετίας, και ο Κιρ έκανε καλή δουλειά στην αποκατάσταση αυτής της σχέσης», είπε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο, ώστε να καταλήξουμε σε μια πρακτική συμφωνία που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη βρετανική οικονομία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από τη συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μπέρναμ τόνισε: «Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε την προσοχή μας σε μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, η οποία ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος».

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Αναφερόμενος στην πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μπέρναμ είπε: «Τα άλλα ζητήματα που συζητάτε — αυτά είναι για άλλη μέρα».

Αλλαγή «πλεύσης» σε σχέση με τον Κιρ Στάρμερ

Τα σχόλια του πρωθυπουργού αποτελούν μια σημαντική αλλαγή στη ρητορική σε σύγκριση με την εποχή του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε δεσμευτεί να «κάνει το Brexit να λειτουργήσει» και είχε θέσει αυστηρά όρια για τη διατήρηση της συμφωνίας του Μπόρις Τζόνσον.

Ορισμένοι στο κόμμα του Μπέρναμ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ηγέτης του κόμματος, Νιλ Κίνοκ, έχουν ζητήσει από το Εργατικό Κόμμα να συμπεριλάβει τη δέσμευση για επανένταξη στο επόμενο προεκλογικό του μανιφέστο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα αποτελούσε εκλογικό μειονέκτημα ή προδοσία του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.

Η σύνοδος κορυφής

Η σύνοδος κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ, που ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε μετά την αλλαγή στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο δεν έχουν ακόμη ορίσει νέα ημερομηνία για τη συνάντηση, εν μέσω διαμάχης σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα της ΕΕ «Made in Europe» και το επίμαχο ζήτημα των διδάκτρων για τους φοιτητές της ΕΕ που σπουδάζουν στη Βρετανία.

«Έχουμε όντως ανησυχίες σχετικά με το “Made in Europe”, το οποίο είναι κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βρετανική βιομηχανία και τις βρετανικές αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε ο Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει το θέμα κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα Ηνωμένα Έθνη.

«Θα θέσω, με εποικοδομητικό πνεύμα, επί τάπητος ορισμένες από τις ανησυχίες μας σχετικά με αυτά τα θέματα, ενώ παράλληλα θα εργαστώ για την επιτυχία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος», ανέφερε.

Ο Μπέρναμ δήλωσε επίσης ενώ ήταν εν πτήσει ότι το Brexit θα αποτελέσει μέρος της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπαινίχθηκε ότι θα το συνδέσει με άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Τέλος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε σε αναταράξεις και εξωτερικούς παράγοντες που επεδίωξαν, με αφορμή το δημοψήφισμα για το Brexit, να χειραγωγήσουν και να παραποιήσουν τα γεγονότα, επηρεάζοντας την βρετανική δημοκρατική διαδικασία. «(…)πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς αυτό και να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο επιθετικοί στην αντιμετώπισή του», είπε.