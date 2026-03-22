Κωνσταντινούπολη: Από έκρηξη φυσικού αερίου κατέρρευσαν δύο κτίρια – Ανασύρθηκαν πέντε άτομα από τα συντρίμμια

Τα δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν μετά από έκρηξη στο ένα εκ των δύο οικημάτων η οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κωνσταντινούπολης μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην οδό Εμπέ στη συνοικία Φατίχ. Οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, απεγκλωβισμού και διάσωσης. Άνδρες των σωστικών συνεργείων και απλοί πολίτες απομάκρυναν τα συντρίμμια με τα χέρια τους.  Η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη φυσικού αερίου, αναφέρει η Hurriyet. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης, όπου τα δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν μετά από έκρηξη στο ένα εκ των δύο οικημάτων η οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης .

Στο σημείο βρέθηκαν πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώνεται. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άτομα υπήρχαν μέσα στα κτίρια τη στιγμή της κατάρρευσης. Τα τρία διασώθηκαν άμεσα, ενώ λίγο πιο μετά ανασύρθηκε από τα ερείπια και το τέταρτο άτομο. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μετά το περιστατικό, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε:

«Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».

