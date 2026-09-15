Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε ανταλλακτήριο μετά από καβγά

Σοκ προκάλεσε στη μεγαλύτερη αγορά της Κωνσταντινούπολης περιστατικό με πυροβολισμούς που άφησε 3 νεκρούς, μετά από καυγά.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από καβγά που ξέσπασε μέσα σε κατάστημα στη συνοικία Φατίχ, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της πόλης.

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Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη. Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Two people killed near Istanbul’s Grand Bazaar in currency exchange shooting



The shooting took place at a ‘döviz’ in the Fatih district, next to the Grand Bazaar, following a dispute over a debt.https://t.co/wmmpPlhhRU — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@hispanatoliaEN) September 15, 2026

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Την ίδια ώρα, το ιδιωτικό πρακτορείο DHA δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.