Μπιλ Γκέιτς: Καμία κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη για την AI – «Είναι σαν εξωγήινη νοημοσύνη»

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά έτοιμη για τις μεγάλες αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή. Όπως υποστηρίζει, οι κυβερνήσεις έχουν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η νέα τεχνολογία.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε ότι έχει ήδη συζητήσει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη με ηγέτες χωρών, ανάμεσά τους τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του. Παράλληλα, ανέφερε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά και με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

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«Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση έχει ασχοληθεί με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στο Reuters.

Οι φόβοι του για την AI

Ο Γκέιτς τα προηγούμενα χρόνια εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της AI. Το τελευταίο διάστημα, όμως, μιλά όλο και περισσότερο για τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η γρήγορη ανάπτυξή της.

Ανάμεσα στα θέματα που τον ανησυχούν είναι οι αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει στην αγορά εργασίας, η χρήση της AI για επιθέσεις, αλλά και το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να αποκτήσουν υπερβολική εξάρτηση από τους λεγόμενους «AI companions», δηλαδή ψηφιακούς συντρόφους που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.

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«Οι κυβερνήσεις είναι πολύ πίσω σε αυτό το ζήτημα», τόνισε.

No government in the world is ready for the changes artificial intelligence will bring to society, Bill Gates said in an interview with Reuters, as he warned of the risks ahead https://t.co/277c44VPIO — Reuters (@Reuters) September 15, 2026

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Γκέιτς πιστεύει ότι η AI μπορεί να προσφέρει πολύ σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα στους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά και να υπάρχει δίκαιη πρόσβαση στην τεχνολογία.

1 δισ. δολάρια για την πρόσβαση στην AI

Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα χρήματα θα δοθούν σε συνεργάτες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην εκπαίδευση, την υγεία και τη γεωργία. Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου του ιδρύματος, το οποίο προβλέπει δαπάνες περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.

Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερα δεδομένα και καλύτερες υποδομές για την ανάπτυξη της AI. Μεταξύ άλλων, το ίδρυμα θέλει τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα να μπορούν να λειτουργούν σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

«Να κάνουμε ό,τι δείχνουν σε εκείνες τις ταινίες»

Ο Γκέιτς βλέπει ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες για την AI στον χώρο της υγείας. Θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει τόσο τους εργαζομένους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσο και τους επιστήμονες στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων και εμβολίων.

«Στον τομέα της υγείας είναι δύσκολο να υποτιμήσει κανείς τις δυνατότητες», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, θεωρεί απαραίτητο οι κυβερνήσεις να συνεργαστούν για να περιορίσουν τους κινδύνους. Μάλιστα, παρομοίασε την εμφάνιση της AI με όσα βλέπουμε σε ταινίες όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κοινή απειλή.

«Υπάρχουν όλων των ειδών οι ταινίες όπου έρχονται κάποιοι εξωγήινοι και, ως διά μαγείας, οι ΗΠΑ, η Κίνα και όλοι οι υπόλοιποι ενώνονται για να λύσουν το πρόβλημα», είπε.

«Η AI είναι κάπως σαν αυτή την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι εδώ, και καλύτερα να κάνουμε ό,τι δείχνουν σε εκείνες τις ταινίες».

Τι είπε για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο μεγιστάνας αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπσταϊν και στις επιπτώσεις που αυτή είχε για τον ίδιο και το ίδρυμά του. Τον Ιούνιο κατέθεσε στο Κογκρέσο σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος δεν κατηγορείται για κάποιο έγκλημα, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι μετανιώνει για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Όπως έχει εξηγήσει, είχε επαφές μαζί του επειδή ήλπιζε ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για δράσεις στον χώρο της παγκόσμιας υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Έπσταϊν επιχείρησε αργότερα να τον εκβιάσει σχετικά με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του.

Η υπόθεση οδήγησε σε εξωτερικό έλεγχο του Ιδρύματος Γκέιτς, χωρίς να εντοπιστούν πληρωμές προς τον Έπσταϊν ή συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Γκέιτς υποστηρίζει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη σχέση δεν προκάλεσε σημαντική ζημιά στη φήμη του.