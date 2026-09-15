Σοκαριστικό τροχαίο στο Μπέρμιγχαμ – Μεθυσμένη οδηγός κάνει όπισθεν με τέρμα γκάζι χτυπώντας άλλο αυτοκίνητο

Σκηνές πανικού σε δρόμο του Μπέρμιγχαμ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αγγλίας. Μία μεθυσμένη οδηγός έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, χτυπώντας ένα άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημά της να ανατραπεί και παραλίγο να καταπλακώσει έναν περαστικό!

Η Σάρον Γκαλ, 32 ετών, από το Νόρθφιλντ του Μπέρμιγχαμ, ήταν η μεθυσμένη οδηγός ενός κόκκινου Volkswagen Golf.

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Λίγο νωρίτερα, είχε εμπλακεί σε καβγά σε παμπ, όπου της ζητήθηκε να φύγει.

Στη συνέχεια έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, χτυπώντας ένα άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημά της να ανατραπεί.

Ένας άνδρας που στεκόταν κοντά, έπεσε στο έδαφος και το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο πέρασε λίγα εκατοστά από το κεφάλι του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

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Η 32χρονη είχε υπερβεί κατά περισσότερο από το διπλάσιο το νόμιμο όριο αλκοόλ για οδήγηση (171 mg αλκοόλ ανά 100 ml αίματος) και συνελήφθη επί τόπου.

Στο δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ όπου οδηγήθηκε, ομολόγησε την ενοχή της για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Sharon Gall, 32, from Northfield, was the driver of the red Volkswagen Golf.



She had been involved in an altercation after being asked to leave the pub and then reversed at speed into another car, causing her vehicle to flip.



A man standing nearby fell to the ground and the… pic.twitter.com/iQtRTNTQnk — Donna Louise (@DonnaLouise1212) September 15, 2026

Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για δύο χρόνια, απαγόρευση οδήγησης 18 μηνών, 25 ημέρες προγράμματος αποκατάστασης και υποχρέωση αποχής από το αλκοόλ για 90 ημέρες.