Κόσμος

Σοκαριστικό τροχαίο στο Μπέρμιγχαμ – Μεθυσμένη οδηγός κάνει όπισθεν με τέρμα γκάζι χτυπώντας άλλο αυτοκίνητο

Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για δύο χρόνια και απαγόρευση οδήγησης 18 μηνών
Μεθυσμένη οδηγός στο Μπέρμιγχαμ κάνει όπισθεν, προσκρούει σε σταθμευμένο αμάξι και χτυπά διερχόμενο πεζό
Το αυτοκίνητο τουμπάρει λίγα εκατοστά από το κεφάλι του πεζού / πηγή φωτογραφίας Χ
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Σκηνές πανικού σε δρόμο του Μπέρμιγχαμ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αγγλίας. Μία μεθυσμένη οδηγός έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, χτυπώντας ένα άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημά της να ανατραπεί και παραλίγο να καταπλακώσει έναν περαστικό!

Η Σάρον Γκαλ, 32 ετών, από το Νόρθφιλντ του Μπέρμιγχαμ, ήταν η μεθυσμένη οδηγός ενός κόκκινου Volkswagen Golf.

Λίγο νωρίτερα, είχε εμπλακεί σε καβγά σε παμπ, όπου της ζητήθηκε να φύγει.

Στη συνέχεια έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, χτυπώντας ένα άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημά της να ανατραπεί.

Ένας άνδρας που στεκόταν κοντά, έπεσε στο έδαφος και το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο πέρασε λίγα εκατοστά από το κεφάλι του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Η 32χρονη είχε υπερβεί κατά περισσότερο από το διπλάσιο το νόμιμο όριο αλκοόλ για οδήγηση (171 mg αλκοόλ ανά 100 ml αίματος) και συνελήφθη επί τόπου.

Στο δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ όπου οδηγήθηκε, ομολόγησε την ενοχή της για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για δύο χρόνια, απαγόρευση οδήγησης 18 μηνών, 25 ημέρες προγράμματος αποκατάστασης και υποχρέωση αποχής από το αλκοόλ για 90 ημέρες.

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