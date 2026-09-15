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Νέες απειλές του Ομέρ Τσελίκ για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο – Βολές και κατά ΗΠΑ για άρση εμπάργκο στη Λευκωσία

«Η Τουρκία έχει επίγνωση της δύναμής της τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο» τονίζει ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν
Ομέρ Τσελίκ
Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Omer Celic / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Νέα προειδοποίηση της Άγκυρας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο απηύθυνε την Τρίτη (15.09.2026) ο Ομέρ Τσελίκ. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας ζητά από όλες τις πλευρές να επιδείξουν «σύνεση» και να αποφύγουν προκλητικές ενέργειες.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ομέρ Τσελίκ, υποστήριξε ότι, μέσα στη σημερινή διεθνή συγκυρία, δεν πρέπει να προστεθούν νέες εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, «φωτογραφίζοντας» την Ελλάδα και το Ισραήλ.

«Το γεγονός ότι δίνουμε έμφαση στη διπλωματία και στην επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως αδυναμία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Τουρκία έχει επίγνωση της δύναμής της τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, δήλωσε: «Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να δοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύος ή προκλητικών προσεγγίσεων. Όποιος επιχειρήσει να μας μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το αποδεχθούμε».

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να μετατραπούν τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν «φαύλο κύκλο» και να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

«Καρφιά» Τσελίκ κατά ΗΠΑ για άρση εμπάργκο στην Κύπρο

Ο Ομέρ Τσελίκ αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ουάσινγκτον να συνεχίσει και το 2027 την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Χαρακτήρισε την απόφαση «λανθασμένη», υποστηρίζοντας ότι η άρση του εμπάργκο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το προηγούμενο καθεστώς εμπάργκο αποτελούσε μέτρο για τη διατήρηση των ισορροπιών στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Κλείνοντας, ο Τσελίκ επανέλαβε, επίσης, τη θέση της Άγκυρας για τον ρόλο της Τουρκίας ως «εγγυήτριας δύναμης» στην Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου στη στήριξή της προς το ψευδοκράτος.

«Η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού και της ”ΤΔΒΚ”. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της ασφάλειάς της», ανέφερε.

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