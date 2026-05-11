«Κουμπιά σαν θηλές»: Αλλάζει η γυναικεία στολή του Βρετανικού Ναυτικού – Αντιδράσεις για το κόστος των 200.000 λιρών

Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας προχωρά σε αλλαγή της γυναικείας επίσημης στολής του, έπειτα από παράπονα ότι τα κουμπιά της ήταν τοποθετημένα σε «ακατάλληλο σημείο». Η νέα στολή αναμένεται να κοστίσει περίπου 200.000 λίρες στους φορολογουμένους, καθώς το νέο σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος.

Η υπάρχουσα γυναικεία στολή, την οποία έχει φορέσει κατά καιρούς και η πριγκίπισσα Άννα σε επίσημες εμφανίσεις, διαθέτει τέσσερις σειρές από δύο κουμπιά. Ωστόσο, τα δύο επάνω κουμπιά θεωρήθηκε ότι βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τις θηλές, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια μέσα στις τάξεις του Ναυτικού.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που επικαλούνται οι Times, στη νέα στολή θα μεταφερθούν χαμηλότερα και τα οκτώ κουμπιά. Οι νέες στολές θα διανεμηθούν σε περισσότερες από 950 γυναίκες αξιωματικούς που υπηρετούν σήμερα στο Βασιλικό Ναυτικό. Οι υπαξιωματικοί δεν επηρεάζονται από την αλλαγή, καθώς οι δικές τους στολές έχουν διαφορετικό σχεδιασμό.

Το έγγραφο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η θέση των δύο επάνω “διακοσμητικών” κουμπιών στο παλαιότερο σχέδιο του γυναικείου σακακιού θεωρήθηκε ακατάλληλη. Οι στολές αντικαθίστανται πλέον με νέο σχέδιο».

Η νέα στολή αναμένεται από τον Σεπτέμβριο και θα χρησιμοποιείται σε επίσημες τελετές, επιθεωρήσεις, κηδείες και άλλες στρατιωτικές εκδηλώσεις.

Αντιδράσεις για το κόστος

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις και ελλείψεις στον αμυντικό προϋπολογισμό. Πηγή του Βασιλικού Ναυτικού δήλωσε στους Times:

«Είναι παράλογο να ξοδεύονται τόσα χρήματα για μια τόσο μικρή αλλαγή στη στολή, τη στιγμή που το Ναυτικό καλείται να ενισχύσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα».

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η θέση των κουμπιών αποτελούσε εδώ και χρόνια «εσωτερικό αστείο» μεταξύ των στελεχών, προσθέτοντας με σαρκασμό πως «η προφανής λύση θα ήταν απλώς να αφαιρεθούν τα επίμαχα κουμπιά».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού υπερασπίστηκε την αλλαγή, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «θετική εξέλιξη για τις γυναίκες στο Ναυτικό», η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο την εφαρμογή της στολής όσο και οικονομικούς παράγοντες.

Όπως ανέφερε, το κόστος θα αντισταθμιστεί μέσω μείωσης του αριθμού των στολών που εκδίδονται στο προσωπικό.