Κοροναϊός: Ο φόβος έκανε τους Κινέζους… εφευρετικούς! Απίθανες εικόνες

Τις τελευταίες μέρες στα social media έχουν… γεμίσει από φωτογραφίες που μοιάζουν εξωπραγματικές, αλλά αποτυπώνουν τον φόβο που προκαλεί ο κοροναϊός στους πολίτες της Κίνας.

Φαίνεται πως οι Κινέζοι, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να προστατευθούν από τον κοροναϊό, επιστρατεύουν τη φαντασία τους. Κάποιοι στέφτηκαν να κόψουν μεγάλες πλαστικές μπουκάλες και να τις φορέσουν ως καπέλα, με την απαραίτητη μάσκα να μη λείπει από το πρόσωπο κανενός.

Το μέτρο αυτό «επιστράτευσε» ακόμη και μια μητέρα με το παιδί της απλά για να μετακινηθούν με το μετρό του Χονγκ Κονγκ. Γυναίκα με πλαστικό μπουκάλι στο κεφάλι εμφανίστηκε και στο αεροδρόμιο του Βανκούβερ.

Turns out I’ve been doing airborne precautions wrong my whole life. #coronavirus pic.twitter.com/rPeqqYX7D0 — #CoronarovirusUpdates (@K_Kiumbe) January 29, 2020

Chinese ppl stay smart af look at this #coronavirus pic.twitter.com/w0R8OE2nRm — Sharia Taxpayer AKA 'Mr Pearl Harbor' (@aliquidguy) January 29, 2020

Mainland Chinese are always creative. You know what to do when you’re out of surgical masks 😂 #coronavirus pic.twitter.com/TUNrtnQviz — Karen (@karenchanwt) January 30, 2020

Μια οικογένεια εμφανίστηκε σε διεθνές αεροδρόμιο για να ταξιδέψει φορώντας πλαστικές σακούλες. Ακόμη και το καρότσι του μικρού παιδιού τους, καλυμμένο με πλαστική σακούλα ήταν.

Today in Chinese hazmat suits… #coronavirus pic.twitter.com/OwZPuXAKke — C 0 N T Λ G I 0 N W Λ V Ξ (@inteldotwav) January 30, 2020

Ένας άλλος άνδρας, εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Σανγκάης με κράνος. Σοκαριστική και η εικόνα ενός κυβερνήτη αεροπλάνου με ειδική στολή και μάσκα, μέσα στο πιλοτήριο.

One of the most haunting pictures you'll ever see… a Pilot, on a flight, leaving #China. #coronavirus pic.twitter.com/K2w9v1vFFJ — Mîkey (@Mikeygy) January 29, 2020

170 οι νεκροί από τον κοροναϊό

38 άνθρωποι άφησαν τις τελευταίες ώρες την τελευταία τους πνοή εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός. Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε ότι το σύνολο των θανάτων που οφείλονται σε επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού αυξήθηκε κατά 38 και ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 170!

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.700 και πλέον. Σύμφωνα με τον νέο απολογισμό, έχουν επιβεβαιωθεί 7.711 κρούσματα του νέου κοροναϊού και υπάρχουν επίσης άλλα 12.167 ύποπτα κρούσματα.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές στη Χουμπέι έκαναν λόγο για 37 νέους θανάτους και 1.032 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην επαρχία, όπου βρίσκεται η πόλη Γουχάν, εστία της μόλυνσης του αποκαλούμενου 2019-nCoV.

5,2 μέρες είναι, κατά μέσο όρο, η περίοδος επώασης του νέου κοροναϊού, δείχνει νέα μελέτη.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι η περίοδος επώασης του κοροναϊού ποικίλει ανάλογα με τον ασθενή. Αυτό ανέφεραν Κινέζοι ερευνητές που έκαναν μια από τις πιο εκτεταμένες μελέτες για την επιδημία ιογενούς πνευμονίας που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα.

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι ακόμη προκαταρκτική και «ανακριβής» και παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις δικαιολογεί «μια περίοδο παρακολούθησης ή καραντίνας διάρκειας 14 ημερών για τα πρόσωπα που έχουν εκτεθεί», κατά τη μελέτη, που αναρτήθηκε στο site της ιατρικής επιθεώρησης New England Journal of Medicine (NEJM).

Η εκτίμηση των Κινέζων επιστημόνων για την περίοδο επώασης του 2019-nCoV βασίζεται στην παρατήρηση 10 ασθενών. Πάντως, οι δώδεκα ερευνητές μελέτησαν τα 425 πρώτα κρούσματα για να εξακριβώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επιδημίας.

Αφότου ξέσπασε στην Γουχάν τον Δεκέμβριο, ο αριθμός των κρουσμάτων της επιδημίας διπλασιάζεται ανά 7,4 ημέρες, υποδεικνύουν τα δεδομένα τους. Υπολογίζουν επίσης ότι κάθε ασθενής μολύνει κατά μέσον όρο 2,2 ανθρώπους. Οι κινέζοι επιστήμονες επισημαίνουν στην ανάλυσή τους ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο «άρχισε μεταξύ στενών επαφών στα μέσα Δεκεμβρίου 2019».