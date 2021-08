Το Ισραήλ προχωρά στην 3η φάση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Νάφταλι Μπένετ μία τρίτη δόση, καλώντας τους συμπολίτες του να τον μιμηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ισραήλ η ελάχιστη ηλικία για μια τρίτη δόση εμβολιασμού εναντίον του κορονοϊού μειώθηκε στα 40 έτη, σε μία προσπάθεια να χτιστεί τείχος ανοσίας μετά την έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Μπένετ, 49 ετών, είναι ο πρώτος ηγέτης στον κόσμο που έλαβε συμπληρωματική δόση.

«Αν πάτε να εμβολιαστείτε με μια τρίτη δόση, μπορούμε να αποφύγουμε ένα τέταρτο lockdown», δήλωσε ο Μπένετ πριν από τον εμβολιασμό του σε δημόσιο νοσοκομείο της Κφαρ Σάμπα (κέντρο). «Διαπιστώνουμε τη μεγάλη αποτελεσματικότητα των εμβολίων, είναι βέβαιο, και είναι ο τρόπος να τελειώνουμε με τον ιό».

