Όλοι οι εργαζόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες στην πόλη της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού. Αυτό αναφέρει σε πρόσφατο δημοσίευμα της η Wall Street Journal.

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο, σύμφωνα με την Wall Street Journal, αναμένεται να κάνει σήμερα (20/10) την σχετική ανακοίνωση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όλοι οι εργαζόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες της Νέας Υόρκης θα κληθούν να λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, διαφορετικά θα απειλούνται με απόλυση.

New York City Mayor Bill de Blasio plans to announce an order that would mean some 46,000 city workers need to get their first shot by Oct. 29 or potentially lose their jobs. The city’s roughly 8,000 corrections workers have until Dec. 1 to get shots. https://t.co/NT0InrPsYQ