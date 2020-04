Ο κορονοϊός μπορεί να στέρησε από τους ανθρώπους την ελευθερία τους και κυρίως την ελευθερία κινήσεων, όχι όμως και από τα ζώα.

Σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, πολυσύχναστες μάλιστα, τα ζώα είδαν την ησυχία και είπαν να κάνουν τις βόλτες τους ανενόχλητα στους δρόμους που δεν θα τολμούσαν να το σκεφτούν όταν κυκλοφορούσαν άνθρωποι.

‘Έτσι, πάπιες έκαναν τις βόλτες τους στο Παρίσι, κατσίκες βγήκαν βόλτες σε μια πόλη στην Ουαλία, πούμα κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής, ελάφια κυκλοφορούσαν χωρίς άγχος στους δρόμους του Λονδίνου και του Τόκιο, μέχρι και δελφίνια πλησίασαν την ακτή στην Κωνσταντινούπολη!

Δείτε το υπέροχο βίντεο

Animals are taking advantage of the quiet, empty spaces as humans are on lockdown during #coronavirus 🐒 pic.twitter.com/1xSsYsVWdZ