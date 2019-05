Κορυφώνεται η αγωνία για την παθητική ευθανασία τετραπληγικού στη Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα, αναφερόμενος στη διακοπή της ιατρικής φροντίδας σε έναν τετραπληγικό άνδρα ο οποίος είναι σε κατάσταση φυτού εδώ και μια δεκαετία, ότι δεν επαφίεται στον ίδιο να ανατρέψει «μια απόφαση που ελήφθη από τους γιατρούς του και είναι σύμφωνη με τους νόμους» της χώρας.

«Η απόφαση να σταματήσει η ιατρική φροντίδα ελήφθη κατόπιν διαλόγου μεταξύ των γιατρών και της συζύγου» του 42χρονου Βενσάν Λαμπέρ, η οποία είναι και η νόμιμη κηδεμόνας του, σημείωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του Facebook. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί «να αναμιχθεί στην απόφαση» που αφορά «την περίθαλψη και τον νόμο».

Λίγο νωρίτερα, ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε έκκληση μέσω του Twitter ζητώντας να προστατεύεται η ζωή των ανθρώπων «από την αρχή μέχρι το φυσικό τέλος της». «Ας προσευχηθούμε για αυτούς που ζουν σε κατάσταση βαριάς αναπηρίας. Ας προστατεύσουμε τη ζωή, το δώρο του Θεού, από την αρχή μέχρι το φυσικό τέλος. Ας μην υποχωρήσουμε στην κουλτούρα της απόρριψης«, έγραψε ο ποντίφικας, σε διάφορες γλώσσες, σε όλους τους λογαριασμούς του στο Twitter.

We pray for those who live with severe illness. Let us always safeguard life, God's gift, from its beginning until its natural end. Let us not give in to a throwaway culture.

— Pope Francis (@Pontifex) May 20, 2019