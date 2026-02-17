Κούβα: Δεν είμαστε απειλή για τις ΗΠΑ αλλά ένα «τείχος» για τα ναρκωτικά

Η Κούβα «δεν είναι μία απειλή», αλλά ένα «τείχος» κατά των ναρκωτικών για τις ΗΠΑ, διαμηνύει στην Ουάσινγκτον υψηλόβαθμος παράγοντας της κυβέρνησης της Αβάνας την Τρίτη (17.02.2026).

Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει «μία απειλή» για τις ΗΠΑ, όπως ισχυρίζεται η Ουάσινγκτον, όμως αντιθέτως ένα «τείχος συγκράτησης» έναντι της άφιξης ναρκωτικών σε αυτήν τη χώρα, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Αβάνας.

«Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει μία απειλή για τις ΗΠΑ», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο συνταγματάρχης Χουάν Κάρλος Ποεΐ, ένας αξιωματικός του στρατού και επικεφαλής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ναρκωτικών του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας (Minint).

Η κομμουνιστική νήσος αποτελεί, αντιθέτως, «ένα τείχος συγκράτησης στη θάλασσα» έναντι των ναρκωτικών που κυκλοφορούν μεταξύ της Νότιας Αμερικής και των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν έναν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η κομμουνιστική νήσος, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα.