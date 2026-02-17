Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κούβα: Δεν είμαστε απειλή για τις ΗΠΑ αλλά ένα «τείχος» για τα ναρκωτικά

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η κομμουνιστική νήσος, που απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα
Διαδηλωτές με σημαίες της Κούβας
Διαδηλωτές με σημαίες της Κούβας / REUTERS / Φωτογραφία Luis Cortes

Η Κούβα «δεν είναι μία απειλή», αλλά ένα «τείχος» κατά των ναρκωτικών για τις ΗΠΑ, διαμηνύει στην Ουάσινγκτον υψηλόβαθμος παράγοντας της κυβέρνησης της Αβάνας την Τρίτη (17.02.2026).

Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει «μία απειλή» για τις ΗΠΑ, όπως ισχυρίζεται η Ουάσινγκτον, όμως αντιθέτως ένα «τείχος συγκράτησης» έναντι της άφιξης ναρκωτικών σε αυτήν τη χώρα, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Αβάνας.

«Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει μία απειλή για τις ΗΠΑ», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο συνταγματάρχης Χουάν Κάρλος Ποεΐ, ένας αξιωματικός του στρατού και επικεφαλής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ναρκωτικών του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας (Minint).

Η κομμουνιστική νήσος αποτελεί, αντιθέτως, «ένα τείχος συγκράτησης στη θάλασσα» έναντι των ναρκωτικών που κυκλοφορούν μεταξύ της Νότιας Αμερικής και των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν έναν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η κομμουνιστική νήσος, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
71
53
52
50
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η αστυνομία του Έσσεξ ερευνά τις πτήσεις με τις οποίες ο Τζέφρι Επστάιν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία
Η βρετανική αστυνομία αξιολογεί και τις καταγγελίες, για μια γυναίκα που «στάλθηκε» στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Επστάιν με σκοπό μια σεξουαλική συνάντηση με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Jeffrey Epstein με μία γυναίκα
Συνελήφθη ο ηθοποιός Shia LaBeouf μετά από συμπλοκή στη Νέα Ορλεάνη – Επιτέθηκε σε δύο άτομα μέσα σε μπαρ
Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σωματική βία ενώ έχει ιστορικό αλκοολισμού και έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για βίαιη συμπεριφορά και ενδοοικογενειακή βία στο παρελθόν
Ο Shia LaBeouf
Κίνδυνος να αφανιστεί η ανθρωπότητα αν δεν ελέγχονται τα συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιεί κορυφαίος ερευνητής
Ο Στιούαρτ Ράσελ κάλεσε τις κυβερνήσεις να δράσουν συλλογικά και να παρέμβουν στην «κούρσα εξοπλισμών» των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών
Διεθνές Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί
Newsit logo
Newsit logo