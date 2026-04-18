Κούβα: Βραζιλία, Μεξικό και Ισπανία στέλνουν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια

«Ο λαός της Κούβας πρέπει να είναι ελεύθερος να καθορίσει το μέλλον του», διαμήνυσαν οι κυβερνήσεις των τριών κρατών
Ηλικιωμένος Κουβανός
Ηλικιωμένος Κουβανός / REUTERS / Φωτογραφία Norlys Perez

Να εντείνουν τη συντονισμένη βοήθεια προς την Κούβα δεσμεύθηκαν οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Ισπανίας και του Μεξικού. Σκοπός των τριών χωρών είναι να μετριάσουν αυτό που χαρακτήρισαν ως ανθρωπιστική κρίση η οποία προκλήθηκε από τον αποκλεισμό του νησιού της Καραϊβικής από τις ΗΠΑ.

Σε κοινή τους δήλωση, η Βραζιλία, η Ισπανία και το Μεξικό απηύθυναν έκκληση για ειλικρινή διάλογο σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι ο λαός της Κούβας πρέπει να είναι ελεύθερος να καθορίσει το μέλλον του.

Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντηση του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, του Προέδρου της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και της ηγέτιδας του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, στη Βαρκελώνη όπου συμμετείχαν στην Παγκόσμια Σύνοδό Κορυφής για την Προοδευτική Κινητοποίηση, που θέτει στόχο την κινητοποίηση κατά της ακροδεξιάς.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ
«Η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που παραβιάζει την απαγόρευση θα γίνει στόχος», λέει το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
Δύο πλοία με ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Ινδίας
Ο πρέσβης του Ιράν στο Νέο Δελχί κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΥΠΕΞ της Ινδίας μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της για το περιστατικό
Τάνκερ και πλοία στα Στενά του Ορμούζ
