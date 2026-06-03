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Κουβέιτ: 63 τραυματίες από τη φονική επίθεση του Ιράν στο αεροδρόμιο – Με «καταιγισμό πυραύλων» συνεχίζει να απειλεί η Τεχεράνη

Το Ιράν κατηγορεί \Μπαχρέιν και Κουβέιτ πως άφησαν τις ΗΠΑ να κάνουν επιθέσεις από τα εδάφη τους - Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Κουβέιτ: 63 τραυματίες από τη φονική επίθεση του Ιράν στο αεροδρόμιο – Με «καταιγισμό πυραύλων» συνεχίζει να απειλεί η Τεχεράνη
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Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες και ανυπολόγιστες ζημιές είναι ο απολογισμός των νέων επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Κουβέιτ, κατά τη διάρκεια της νύχτας (03.06.2026), με την Τεχεράνη να υποστηρίζει πως ήταν «αντίποινο» για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ και σε δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς ιρανικό λιμάνι.

Αν και στην αρχή, οι ΗΠΑ διέψευσαν πως οι πύραυλοι και τα drones του Ιράν χτύπησαν εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, λίγες ώρες μετά, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας παραδέχθηκαν πως η Τεχεράνη κατάφερε να πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι πτήσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν, έγραψε στα social media, πως το Κράτος καταδικάζει τις επιθέσεις οι οποίες είχαν ως στόχο πολιτικές και ζωτικές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και τη πρόκληση ζημιών σε ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την έντονη αντίδραση του Κράτους του Κουβέιτ, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, έναντι των βίαιων και συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η τελευταία εκ των οποίων σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με στόχο για άλλη μια φορά πολιτικές και ζωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και τη πρόκληση ζημιών σε ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο στο X.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα νοσοκομεία του Κουβέιτ υποδέχθηκαν 63 τραυματίες από την ιρανική επίθεση, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να αναφέρει ότι νοσηλεύονται πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανάρτησαν ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση: «Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών».

Το Ιράν κατηγορεί Μπαχρέιν και Κουβέιτ για τις επιθέσεις των ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι «καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν», ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη» για τις επιθέσεις αυτές.

Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στοχοθέτησης της πηγής οποιασδήποτε νέας επίθεσης.

Στο μεταξύ ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για «καταιγισμό πυραύλων και drones» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», έγραψε στο Χ.

Οι νέες εξελίξεις έρχονται να προκαλέσουν νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία, αν και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει το «αγκάθι» των διαπραγματεύσεων.

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