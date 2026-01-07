Κόσμος

Κραν Μοντανά: Βίντεο δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ να φεύγει με την ταμειακή αγκαλιά λίγο μετά τη φονική πυρκαγιά

Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, υπάρχει ένα βίντεο και φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ Constellation, Τζέσικα Μορέτι, να τρέπεται σε φυγή λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η φωτιά με τα έσοδα της ημέρας
Αποτελέσματα της πυρκαγιάς και της έκρηξης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της γιορτής της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Crans-Montana
Οι άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα δίπλα σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο έξω από το μπαρ «Le Constellation», μετά από μια θανατηφόρα πυρκαγιά και έκρηξη κατά τη διάρκεια ενός πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στη νοτιοδυτική Ελβετία / REUTERS/Stephanie Lecocq

Για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων κατηγορείται το ζευγάρι που διηύθυνε το μπαρ στην Ελβετία, όπου σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι στο Κραν Μοντανά, καθώς μπλόκαρε τους λογαριασμούς του στα  social media μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Ο 49χρονος Jacques, και η 40χρονη Jessica Moretti, είναι ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τις καταγγελίες για ανεπαρκή πρότυπα ασφαλείας που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς. Υπενθυμίζεται ότι στο υπόγειο του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, ξεκίνησε η τραγική φωτιά, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περίπου 116, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ανήλικοι.

Έκτοτε αυτή η τραγωδία, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ζευγάρι που διευθύνει το lounge bar. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί ένα νέο στοιχείο κατά το οποίο, κάμερες ασφαλείας από την πλατεία όπου βρίσκεται το Le Constellation φέρεται να κατέγραψαν την ιδιοκτήτρια του μπαρ, να φεύγει με την ταμειακή μηχανή λίγα λεπτά μετά τη φονική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται το ιταλικό Mattino5, πρόκειται για κάτι που αν ευσταθεί τότε περιπλέκει τη θέση της και την ποινική μεταχείρισή της. Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, υπάρχει ένα βίντεο και φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ Constellation, Τζέσικα Μορέτι, να τρέπεται σε φυγή λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η φωτιά με τα έσοδα της ημέρας.

Η Τζέσικα Μορέτι, συνιδιοκτήτρια του μπαρ Le Constellation βρισκόταν μέσα στον χώρο όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, σκοτώνοντας 40 άτομα και τραυματίζοντας 119, ενώ ο σύζυγός της, Ζακ βρισκόταν σε άλλο κατάστημά τους.

Και οι δύο βρίσκονται υπό έρευνα, ενώ η γυναίκα υπέστη εγκαύματα στο χέρι της και φέρεται να καταγράφηκε από δύο κάμερες παρακολούθησης να διαφεύγει με την ταμειακή μηχανή. Έχει ήδη εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί και να λογοδοτήσει για οποιαδήποτε ευθύνη στο περιστατικό.

Μέσα στο μπαρ βρίσκονταν 400 άτομα, διπλάσια χωρητικότητα , όπως έχει ήδη ισχυριστεί ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά.

Ανάμεσά τους ήταν και ο γιος της Τζέσικα από προηγούμενο γάμο, επικεφαλής του προσωπικού του κλαμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός προσπάθησε να σπάσει τα πάνελ από πλεξιγκλάς που περικλείουν τη βεράντα σε μια προσπάθεια να απεγκλωβίσει τους ανθρώπους που ήταν παγιδευμένοι μέσα.

