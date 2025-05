Κρεμλίνο: «Επικίνδυνη η απόφαση ευρωπαϊκών χωρών να παραδώσουν όπλα μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πως είναι πλέον απαραίτητο να παρασχεθούν στην Ουκρανία όπλα μεγάλου βεληνεκούς, ενόχλησε το Κρεμλίνο.

Ειδικότερα, το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα (26.05.2025) ότι η απόφαση ευρωπαϊκών χωρών για άρση των περιορισμών που αφορούν το βεληνεκές των οπλικών συστημάτων που παραδίδονται στην Ουκρανία, συνιστά «επικίνδυνη» εξέλιξη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι μια τέτοια απόφαση δεν συνάδει με τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση της κρίσης.

«Εάν όντως έχουν ληφθεί τέτοιες αποφάσεις, τότε έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις προσδοκίες για πολιτική διευθέτηση (…) Επομένως, πρόκειται για μια αρκετά επικίνδυνη απόφαση», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα σήμερα, ο Φρίντριχ Μερτς αποκάλυψε πως η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ έχουν άρει τους περιορισμούς στην εμβέλεια των όπλων που στέλνουν στην Ουκρανία.

German Chancellor Friedrich Merz:



“There are no longer any range restrictions on weapons supplied to Ukraine, not from the British, not from the French, not from us, not from the Americans either. This means that Ukraine can now also defend itself by attacking military positions… pic.twitter.com/gMMzV2wxer