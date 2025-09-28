Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Προσπαθεί να δείξει στους κουβαλητές Ευρωπαίους ότι είναι πολύ γενναίος στρατιώτης»

Με αιχμηρά και ειρωνικά σχόλια απάντησε σήμερα (28.09.2025) το Κρεμλίνο στις απειλές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία όχι μόνο χάνει τον πόλεμο αλλά επιδεινώνεται και η διαπραγματευτική θέση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στην κρατική τηλεόραση.

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».

Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε αποκαλύψει κατά την διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Axios, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε «πράσινο φως» για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων, ενώ είχε προσθέσει ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουν».

Έπειτα είχε υπογραμμίσει: «Πρέπει να γνωρίζουν οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου πού βρίσκονται τα καταφύγια, τα χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως. Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε».