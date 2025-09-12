Κόσμος

Κρεμλίνο: Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν διακοπεί – Η Ευρώπη καθυστερεί τη διαδικασία

«Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει την οδό του ειρηνικού διαλόγου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ /

Το «ανάθεμα» στις ευρωπαϊκές χώρες έριξε το Κρεμλίνο αναφορικά με τη διακοπή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας – Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, «έδειξε» τη γηραιά ήπειρο ότι παρεμποδίζουν μια διαδικασία στην οποία, όπως είπε, η Μόσχα παραμένει ανοιχτή.

«Τα κανάλια επικοινωνίας είναι στη θέση τους και λειτουργούν. Οι διαπραγματευτές μας έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μέσω αυτών των καναλιών. Αλλά προς το παρόν, είναι πιθανώς πιο ακριβές να πούμε ότι υπάρχει παύση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους σύμφωνα με το Reuters.

«Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει την οδό του ειρηνικού διαλόγου. Αλλά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι τον εμποδίζουν είναι πράγματι αλήθεια», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι ανησυχίες της Ευρώπης σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας που ξεκίνησαν την Παρασκευή βασίζονταν σε «συναισθηματική φόρτιση» και εχθρότητα προς τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης υφίστανται «συναισθηματική φόρτιση» και ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για αυτές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι οι δύο χώρες ξεκίνησαν την κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad» στο κατώφλι του ΝΑΤΟ και ότι θα περιλαμβάνει ασκήσεις και στις δύο χώρες και στις θάλασσες της Βαλτικής και του Μπάρεντς.

Κόσμος
