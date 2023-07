Η κίνηση διακόπηκε στην κατασκευασμένη από τη Ρωσία γέφυρα της Κριμαίας, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η γέφυρα της Κριμαίας έκλεισε εξαιτίας κατάστασης «έκτακτης ανάγκης».

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine ωστόσο έκανε λόγο για 2 εκρήξεις και για τουλάχιστον δύο νεκρούς στη γέφυρα.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA από την πλευρά του μεταδίδει πως τραυματίστηκε παιδί, και πως οι νεκροί είναι οι γονείς του.

Ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπιέλγκοροντ ανέφερε πως το κορίτσι έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά.

Εξήγησε πως το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ.

«Το τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από το οποίο διέρχονται αυτοκίνητα και συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία έχει υποστεί ζημιά», μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών.

Η ζημιά εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο.

💥 Due to the explosion of the Crimean bridge, Putin urgently gathers the Security Council, according to z-channels. Earlier, Shoigu promised immediate “attacks on decision-making centers” in the event of an attack on Crimea. Near the Crimean (Kerch) bridge there are huge… pic.twitter.com/HsHKsMNSQ9

Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, παρότρυνε μέσω Telegram τους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν να μετακινηθούν μέσω της γέφυρας.

Ο Αξιόνοφ ανέφερε αργότερα πως τα δρομολόγια των τρένων αναμένεται να ξαναρχίσουν γύρω στις 09:00. Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πρόκειται να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της κατάστασης «έκτακτης ανάγκης».

LIBERATION OF CRIMEA PLANS



“After the liberation of Crimea, Ukraine 🇺🇦 plans to expel from 500,000 to 800,000 Russians 🇷🇺 who arrived on the peninsula after the annexation.”



– Tamila Tasheva, Representative of the President of Ukraine 🇺🇦 in Crimea.



It is also planned to add to… pic.twitter.com/xGiqhS5t69