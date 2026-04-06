Κριμαία: Νεκρός ανώτατος διοικητής του Βορείου Στόλου της Ρωσίας κατά τη συντριβή του An-26

Την ζωή του έχασε ένας ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ρωσίας κατά την συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας την 31η Μαρτίου στην Κριμαία, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλεξάντερ Οτροσένκο, διοικητής της 45ης Στρατιάς της Πολεμικής Αεροπορίας και Αντιαεροπορικής Άμυνας του Βόρειου Στόλου, έχασε την ζωή του κατά την συντριβή που προκάλεσε τον θάνατο 30 ανθρώπων στην Κριμαία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μουρμάνσκ, όπου και η βάση του Στόλου.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η συντριβή του Antonov-26, που βρισκόταν σε υπηρεσία από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και είχε χρησιμοποιηθεί και από αεροπορικές εταιρείες για την μεταφορά φορτίου.

Σειρά αεροσκαφών An-26 έχουν συντριβεί τα τελευταία χρόνια.

 

Ενα ⁠An-26 συνετρίβη στην περιοχή της Ζαπορίζια το 2022 προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αλλο ⁠An-26 συνετρίβη το 2020 στην βορειοδυτική Ουκρανία κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης προκαλώντας τον θάνατο του συνόλου πλην ενός των 27 επιβαινόντων.

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε Ρώσοι, σκοτώθηκαν κατά την συντριβή An-26 στο Νότιο Σουδάν το 2020. Τέσσερις από τους 10 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν όταν ένα An-26 πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στην Ακτή του Ελεφαντοστού το 2017.

